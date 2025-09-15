szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Szpari

1 órája

Fogy a türelem? Egyértelmű üzenetet küldtek az ultrák a Szpari kiesése után

Címkék#Szabó István#Mastiffs 1995 Nyíregyház#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#MOL Magyar Kupa

A Szparit szombaton tizenegyespárbaj után búcsúztatta a Békéscsaba a MOL Magyar Kupa további küzdelmeitől. A Mastiffs 1995 Nyíregyháza üzent a szakmai stábnak a fiaskót követően.

Kerecsen József

A vártnál sokkal hamarabb véget ért a Nyíregyháza Spartacus FC kalandja a MOL Magyar Kupa idei kiírásában. Szabó István együttese 120 percnyi góltalanság után tizenegyespárbajban maradt alul a másodosztályú Békéscsaba otthonában. A mérkőzés után maga a vezetőedző is csalódottan értékelt, név szerint megemlítve a támadókat nyilatkozatában. A mérkőzésről szóló tudósítás alatt egyre-másra bukkannak fel a negatív vélemények, amit persze azért érdemes sokszor figyelmen kívül hagyni, mert jól ismerjük a szurkolói lélektant. Vasárnap azonban már a Szpari első számú szurkolói csoportja is úgy érezte, meg kell szólalnia. A drukkerek természetesen Békécsabára is elkísérték a csapatot, ez már csak azért volt alapvetés, mert a csabai és a nyíregyházi tábor híresen jó viszonyt ápol egymással. Erre a Mastiffs 1995 Nyíregyháza bejegyzése is kitér, miként az együttes teljesítményére is.

A Mastiffs 1995 Nyíregyháza a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzésen.
A Mastiffs 1995 Nyíregyháza tagjai Békéscsabára is elkísérték a csapatot
Fotó: Seres Sándor

Íme a Mastiffs 1995 Nyíregyháza bejegyzése:

 

