A bajnokság után a Vármegyei Kupában is összefut egymással a Mátészalka és az Újfehértó

Három párharc emelkedik ki a szeptember 24-i játékkör párosításai közül. Érdekes lesz az egyetlen megye III-as csapat a Túristvándi összecsapása, amely az élvonalbeli Ibrányt fogadja, valamint a vármegye II egyik legjobbjának az Újdombrádnak a hazai meccse, hiszen Balla János csapata a botladozó Vásárosnaményt látja vendégül. A derbi viszont adott: Mátészalka–Újfehértó, öt napon belül immáron másodszor, hiszen a mögöttünk hagyott hétvége szombatján éppen egymás ellen játszottak a felek. Azt az összecsapást Vámos, Torkos és Milák góljaival magabiztosan nyerte a Szalka, amely így a bajnokságban is az élre állt.

Minden meccsén győzni szeretne a Mátészalka

Támpontot nyújthat a Mátészalka és az Újfehértó szombati meccse

– Nyilván a szombati mérkőzés ad egyfajta támpontot számunkra, azonban a vendégcsapatnak voltak hiányzói, nekünk pedig most lesznek, így egy teljesen más jellegű meccsre számítok, mint hétvégén – vezette fel a találkozót a Mátészalka edzője, Makszim Gábor. – Győznünk kell, mivel a MOL Magyar Kupából kiestünk, így mindenképpen szeretnénk eredményesen szerepelni, hiszen csak innen tudunk feljutni a jövő évi országos főtáblára, de a cél, hogy eljussunk a vármegyei döntőig és tavasszal a Várkerti Stadionban játszhassunk. Az igazolásaink alapján minden találkozón győzni szeretnénk, ha pedig ez sikerül, akkor az azzal járhat, hogy az idény végén bajnoki osztályozót játszhatunk.

– Elsősorban azon kell javítanunk a szombati meccshez képest, hogy létszámban és minőségben előrébb lépjünk – vélekedett az Újfehértó trénere, Kiss Tamás. – Öt kezdő játékosom is hiányzott a hétvégén, ha ezekből visszatér néhány, már akkor is egy jobb mérkőzésre számítok. Egyébként a bajnokságban is egyenrangú partnerei voltunk a Szalkának. Nem titok, hogy ők a pontvadászat favoritjai, de ez a kupa. Fegyelmezettségre és teljes koncentrációra lesz szükség ahhoz, hogy esélyünk legyen. Egy azonban biztos, nem fogunk beállni védekezni, focizni fogunk, ahogyan azt a hétvégén is tettük. Persze jobban örültem volna, ha egy olyan ellenfelet kapunk, ahol mi lettünk volna az esélyesek. Ez a második kör, a lehető legrosszabb párosítással, hiszen itt ha kikapunk, akkor vége, nincsen már vigaszág. Pedig szerettünk volna eljutni a főtábláig. Jó lett volna otthon játszani ezt a meccset, de még ez sem jött össze.