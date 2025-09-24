55 perce
A bajnokság után a Vármegyei Kupában is összefut egymással a Mátészalka és az Újfehértó
Tizenhat csapat van még versenyben a Vármegyei Kupa 2. fordulójában, ahol a sorsolás pikantériájából adódóan két „nagyágyú” éppen egymás ellen játszik.
Három párharc emelkedik ki a szeptember 24-i játékkör párosításai közül. Érdekes lesz az egyetlen megye III-as csapat a Túristvándi összecsapása, amely az élvonalbeli Ibrányt fogadja, valamint a vármegye II egyik legjobbjának az Újdombrádnak a hazai meccse, hiszen Balla János csapata a botladozó Vásárosnaményt látja vendégül. A derbi viszont adott: Mátészalka–Újfehértó, öt napon belül immáron másodszor, hiszen a mögöttünk hagyott hétvége szombatján éppen egymás ellen játszottak a felek. Azt az összecsapást Vámos, Torkos és Milák góljaival magabiztosan nyerte a Szalka, amely így a bajnokságban is az élre állt.
Támpontot nyújthat a Mátészalka és az Újfehértó szombati meccse
– Nyilván a szombati mérkőzés ad egyfajta támpontot számunkra, azonban a vendégcsapatnak voltak hiányzói, nekünk pedig most lesznek, így egy teljesen más jellegű meccsre számítok, mint hétvégén – vezette fel a találkozót a Mátészalka edzője, Makszim Gábor. – Győznünk kell, mivel a MOL Magyar Kupából kiestünk, így mindenképpen szeretnénk eredményesen szerepelni, hiszen csak innen tudunk feljutni a jövő évi országos főtáblára, de a cél, hogy eljussunk a vármegyei döntőig és tavasszal a Várkerti Stadionban játszhassunk. Az igazolásaink alapján minden találkozón győzni szeretnénk, ha pedig ez sikerül, akkor az azzal járhat, hogy az idény végén bajnoki osztályozót játszhatunk.
– Elsősorban azon kell javítanunk a szombati meccshez képest, hogy létszámban és minőségben előrébb lépjünk – vélekedett az Újfehértó trénere, Kiss Tamás. – Öt kezdő játékosom is hiányzott a hétvégén, ha ezekből visszatér néhány, már akkor is egy jobb mérkőzésre számítok. Egyébként a bajnokságban is egyenrangú partnerei voltunk a Szalkának. Nem titok, hogy ők a pontvadászat favoritjai, de ez a kupa. Fegyelmezettségre és teljes koncentrációra lesz szükség ahhoz, hogy esélyünk legyen. Egy azonban biztos, nem fogunk beállni védekezni, focizni fogunk, ahogyan azt a hétvégén is tettük. Persze jobban örültem volna, ha egy olyan ellenfelet kapunk, ahol mi lettünk volna az esélyesek. Ez a második kör, a lehető legrosszabb párosítással, hiszen itt ha kikapunk, akkor vége, nincsen már vigaszág. Pedig szerettünk volna eljutni a főtábláig. Jó lett volna otthon játszani ezt a meccset, de még ez sem jött össze.
A szabályok abban a tekintetben nem változnak, hogy amennyiben nincs döntés 90 perc után, úgy az azonos osztályúak mérkőzésén tizenegyesrúgások döntenek, a nem azonos osztályúak összecsapásán pedig az alacsonyabb besorolású gárda a továbbjutó.
Vármegyei Kupa 2025-2026, 2. forduló
Szeptember 24. (szerda), 16.00:
Ópályi (vármegyei II.)–Baktalórántháza (vármegyei I.)
Jéke (vármegyei II.)–Csenger (vármegyei I.)
Nagydobos (vármegyei II.)–Biri (vármegyei II.)
Mátészalka (vármegyei I.)–Újfehértó (vármegyei I.)
Gyulaháza (vármegyei I.)–Nyírbátor (vármegyei I.)
Túristvándi (vármegyei III.)–Ibrány (vármegyei I.)
Kállósemjéni Herkules FC (vármegyei II.)–Nagyecsed (vármegyei I.)
Újdombrád (vármegyei II.)–Vásárosnamény (vármegyei I.)