szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás NB III

4 órája

Kisvárdán az újonc Tarpa – edzői nyilatkozatokkal

Címkék#Kisvárda II#labdarúgás NB III#Nyíregyháza II#SÉNYŐ FC#Tarpa#labdarúgás

Vasárnap a 9. fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB III-ban. Megyei rangadót rendeznek Kisvárdán.

Szon.hu

Hétvégén már a 9. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. Vasárnap megyei rangadóval indul a program, a listavezető Kisvárda II. az újonc Tarpát fogadja 11 órakor. Edéd után rendezik a Nyíregyháza II.–Hatvan találkozót, míg a Sényő 16 órakor látja vendégül a Cigándot.

megyei rangadó
A fehér mezes Tarpára a kis Szpari után vasárnap újabb megyei rangadó vár fotó: Bodnárné Varga Éva

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 9. forduló

Megyei rangadó

Kisvárda II. (1.)–Tarpa (6.)

Kisvárda, v.: Újhelyi.

Törtei Tamás: – Motivációban nincs hiány. Megyei rangadóra készülünk az újonc Tarpa ellen, amely eddig várakozáson felül teljesít a bajnokságban. Nekünk viszont hazai pályán meg kell mutatnunk, hogy nem véletlenül vagyunk az élen nyolc fordulót követően. Kezdeményező, kreatív és kemény játékra lesz szükségünk ahhoz, hogy a három pont a Várkertben maradjon.

Vjacseszlav Jeremejev:– A listavezető otthonában lépünk pályára, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Tiszteljük a Kisvárda eddigi eredményeit, ettől függetlenül a győzelem igényével utazunk a megyei rangadóra.

Nyíregyháza II. (14.)–Hatvan (16.)

Nyíregyháza, v.: Bujnóczki.

Papp Ákos: – Ellenfelünk nagyon stabilan és szervezetten védekezi, az lesz a feladatunk, hogy ezt feltörjük. Bízunk magunkban, szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Sényő FC-ZMB Building (11.)–Cigánd (3.)

Sényő, v.: Gindl.

Kapacina Valer:

A Kisvárda II. így győzte le a kis Lokit

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu