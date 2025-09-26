4 órája
Kisvárdán az újonc Tarpa – edzői nyilatkozatokkal
Vasárnap a 9. fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB III-ban. Megyei rangadót rendeznek Kisvárdán.
Hétvégén már a 9. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. Vasárnap megyei rangadóval indul a program, a listavezető Kisvárda II. az újonc Tarpát fogadja 11 órakor. Edéd után rendezik a Nyíregyháza II.–Hatvan találkozót, míg a Sényő 16 órakor látja vendégül a Cigándot.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 9. forduló
Megyei rangadó
Kisvárda II. (1.)–Tarpa (6.)
Kisvárda, v.: Újhelyi.
Törtei Tamás: – Motivációban nincs hiány. Megyei rangadóra készülünk az újonc Tarpa ellen, amely eddig várakozáson felül teljesít a bajnokságban. Nekünk viszont hazai pályán meg kell mutatnunk, hogy nem véletlenül vagyunk az élen nyolc fordulót követően. Kezdeményező, kreatív és kemény játékra lesz szükségünk ahhoz, hogy a három pont a Várkertben maradjon.
Vjacseszlav Jeremejev:– A listavezető otthonában lépünk pályára, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Tiszteljük a Kisvárda eddigi eredményeit, ettől függetlenül a győzelem igényével utazunk a megyei rangadóra.
Nyíregyháza II. (14.)–Hatvan (16.)
Nyíregyháza, v.: Bujnóczki.
Papp Ákos: – Ellenfelünk nagyon stabilan és szervezetten védekezi, az lesz a feladatunk, hogy ezt feltörjük. Bízunk magunkban, szeretnénk itthon tartani a három pontot.
Sényő FC-ZMB Building (11.)–Cigánd (3.)
Sényő, v.: Gindl.
Kapacina Valer: –
