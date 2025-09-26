Kisvárdán az újonc Tarpa – edzői nyilatkozatokkal

Hétvégén már a 9. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. Vasárnap megyei rangadóval indul a program, a listavezető Kisvárda II. az újonc Tarpát fogadja 11 órakor. Edéd után rendezik a Nyíregyháza II.–Hatvan találkozót, míg a Sényő 16 órakor látja vendégül a Cigándot.

A fehér mezes Tarpára a kis Szpari után vasárnap újabb megyei rangadó vár fotó: Bodnárné Varga Éva

