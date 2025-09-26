Erre senki nem számított! A csapat korábbi légiósa visszatért Nyíregyházára

Visszatért Nyíregyházára Merve Cepni – adta hírül a Fatum Nyíregyháza hivatalos honlapján. A török center a 2022/23-as idényben volt már a Nyíregyháza játékos, akkor bronzérmet szerzett a Magyar Kupában a csapattal. A 190 cm magas center később hazatért, és az elmúlt években a török bajnokságban szerepelt. Többször volt már szó a visszatéréséről, most pedig ez realizálódott.

Merve Cepni visszatért Nyíregyházára Fotó: Km-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Tudják mire képes Merve Cepni

– Sajnos center poszton két játékosunk is megsérült a napokban. Földi Boglárka a békéscsabai tornán szenvedett részleges bokaszalag szakadást, rá 4-6 hétig nem számíthatunk. Pintér Andreának pedig a térdével vannak gondok, itt zajlanak a vizsgálatok, de a hétvégi Fatum Kupán egyikőjük sem szerepelhet. Ezen a poszton így két játékost is elveszítettünk egy időre, ezért felvettük a kapcsolatot Merve Cepnivel, akit jól ismerünk, tudjuk mire képes, a lányoknak és a szurkolóinknak sem kell bemutatni, hiszen remek teljesítményt nyújtott korábban Nyíregyházán. Nem csak tudása, hanem személyisége miatt is beleillik csapatunkba, és sikerült mindenben megállapodnunk. Egyelőre december végéig szól a szerződésünk vele, de opciós joggal rendelkezünk, azaz meghosszabbítható a kontraktus a szezon végéig – mondta Dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Merve Çepni pénteken délelőtt megérkezett Magyarországra, de a Fatum Kupán még nem biztos, hogy beveti a szakmai stáb. A sérült centerek hiánya miatt így kisebb rotációs lehetősége lesz csapatunknak a hétvégi hazai rendezésű tornán.