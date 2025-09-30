szeptember 30., kedd

Nyíregyházi Egyetem

3 órája

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nyíregyházi Egyetem

2025. szeptember 23-án a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Edzőképző Központjában, Telkiben ünnepélyesen aláírták azt az együttműködési megállapodást, amelyet a Szövetség hét hazai sportszakember-képző felsőoktatási intézménnyel kötött.

Az eseményen Barczi Róbert a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Sportigazgatója, Sontra Tamás Felnőttképzési vezető és Oláh Dávid klubfejlesztési osztályvezető fogadta a felsőoktatási intézmények képviselőit. 

MLSZ
Az MLSZ tisztviselői és az egyetemek képviselői
Fotó: MLSZ

Az MLSZ partnerségi megállapodást kötött a felsőoktatási intézményekkel

A partnerség célja, hogy magasabb színvonalú képzést biztosítson a testnevelőtanár- és edzőképzésben, valamint elősegítse a labdarúgás és az iskolai testnevelés kapcsolatának erősítését. Az együttműködés keretében a hallgatók lehetőséget kapnak az MLSZ szakemberei által tartott kurzusokon való részvételre, valamint UEFA-licencek megszerzésére a szakedzői tanulmányok kiegészítéseként.

Az aláírt megállapodás kiemelt figyelmet fordít a Grassroots-labdarúgás népszerűsítésére, az iskolai és iskolán kívüli sportélet gazdagítására, valamint a sportolói utánpótlás és a pedagógusképzés szakmai színvonalának növelésére.

A Nyíregyházi Egyetemet az ünnepélyes eseményen Dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatója, valamint Vajda Tamás, az edző alapképzési szak felelőse képviselte.

A résztvevő intézmények és az MLSZ közös munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók nemzetközi szinten is versenyképes tudással és tapasztalattal rendelkezzenek. Az együttműködés határozatlan időre szól, és várhatóan hosszú távon biztosítja a sport- és edzőképzés folyamatos fejlődését.

 

