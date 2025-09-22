szeptember 22., hétfő

Vármegyei labdarúgás

1 órája

Ki állítja meg a Nagydobost? – hétvégi eredmények, tabella

Ismét botlott a Vámosoroszi. Tovább robog a Nagydobos, mutatjuk az 5. forduló eredményeit.

Szon.hu

Hétvégén az 5. fordulót rendezték a vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában, szombaton kettő, míg vasárnap három mérkőzést rendeztek. Ismét botlott a Vámosoroszi, tovább szárnyal a Nagydobos. Elmaradt viszont a Milota–Őr találkozó, úgy tudjuk a hazaiak létszámgondokra hivatkoztak.

Nagydobos
A sárga mezes Nagydobos Nyírcsaholyban sem hibázott

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 5. forduló

Szatmárcseke–Kisar 1–8 (0–5)

Szatmárcseke, v.: Oláh.

Szatmárcseke Nagy M. – Pásztor (Bozsányi I.), Nagy K., Ombodi (Pintye), Sztáraszta, Bakó (Molnár, Kóczé I., Cigus, Kóczé II., Horváth (Bandics), Császár (Bozsáni M.). Edző: Hadadi Ferenc.

Kisar: Szabó – Kacsó, Farkas, Lakatos R., lakatos F. (Gacsó L.), Gaál, Losonczi, Gacsó D., (Almási), Bornemissza (Siti), Zun, Tatár (Nadimov). Játékos-edző: Siti Ferenc.

Gól: Kóczé I., illetve Farkas 3, egyiket 11-esből), Kacsó, Gaál, Almási, Gacsó L. Kiállítva: Nagy (40.).

Sonkád–Fehérgyarmat 4–2 (3–2)

Sonkád, v.: Dobos.

Sonkád: Fejes P. –Makuka, Gergorics, Ferkas D., Farkas T., Lakatos, Fejes M., Mándi, Németh, Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal, Tóth, Lobos, Stef, Tempfli, Puskás (Papp), Kinczel, Birle, Tóth (Rostás), Barna. Edző: Lucian Dascal.

Gól: Mercz 3, Farkas, illetve Tóth.

Ópályi–Vámosoroszi 2–1 (1–1)

Ópályi, v.: Nagy Cs.

Ópályi: Bélteki – Bársony, Varjas, Szatlószki (Jónás), Máté, Rácz D., Szabó, Rácz P., Bartha A. (Farkas), Varga (Kondor), Szilágyi (Bégány). Edző: Bartha Milkós.

Vámosoroszi: Bihari – Somogyi R. (Kövesligeti M.), Imre Zs., Riskó, Bartha K., Róka, Dávid, Szabó, Kövesligeti L., Somogyi T. (Szalai), Imre M. Játékos-edző: Imre Zsolt.

Gól: Bartha A. Szatlószki (11-esből), illetve Dávid.

Nyírcsaholy–Nagydobos 0–2 (0–1)

Nyírcsaholy, v.: Rézműves.

Nyírcsaholy: Gáspár – Ilku (Tóth M.), Botos, Mező, Petrohai, Marozsán, Orgován (Túri), Szabó V. (Bihari), Balogh (Tóth B.), Ruha (Biczu), Jóni. Edző: Tóth Zoltán.

Nagydobos: Pindzsula – Mos, Paragk M. (Zakor J.), Fodor, Molnár, Malinetescu, Bancsi, Fleisz, Zakor G., Baráth, Drabik (Boldizsár). Edző: Körmös Miklós.

Gól: Fleisz 2.

Kocsord–Tisztaberek 0–4 (0–2)

Kocsord, v.: Molnár.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth, Gergely (Kiss), Varga, Virág, Tősér, Farkas (Gáti), Suta, Balogh I. Elnök: Disznós Gusztáv.

Tisztaberek: Makay – Nagy Cs. (Szabó A.), Mándi L., Mester, Balogh Á. (Garda P.), Bodó (Kósa), Garda E. (Bencze), Algács, Nagy M., Lukács. Játékos-edző: Garda Endre.

Gól: Bodó, Algács, Szabó A., Garda P. Kiállítva: Balogh R. (57.), Pályi (81.).

Milota–Őr elmaradt

A bajnokság állása

1. Nagydobos 5 5 - - 22-2 15

2. Tisztaberek 5 4 1 - 19-4 13

3. Vámosoroszi 5 3 - 2 20-8 9

4. Fehérgyarmat 5 3 - 2 19-12 9

5. Sonkád 5 3 - 2 17-18 9

6 Kocsord 5 2 2 1 7-7 8

7. Ópályi 4 2 - 2 9-7 6

8. Kisar 5 2 - 3 21-21 6

9. Nyírcsaholy 5 1 2 2 7-12 5

10. Őr 4 - 1 3 4-20 1

11. Milota 3 - - 3 2-16 0

12. Szatmárcseke 5 - - 5 5-25 0

 

 

 

