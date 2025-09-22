Labdarúgás a szeretet jegyében

Múlt szombaton a a XV. Szatmár Határok Nélkül rendezvény kísérő programjaként első alkalommal rendezték meg az SDG Kupát Nagyecseden, amelyen fiú- és lánycsapatok is megmérették magukat. A fiú csoportban Nagyecsed, Fábiánháza és Porcsalma, a lányoknál Nábrádi SDG SC, Porcsalma és Kocsord csapatai versenyeztek.

Múlt szombaton az I.SDG Kupát rendezték Nagyecseden

Nagyecsed: hátrányos helyzetű gyermekek fociztak

A kupa a Magyar Református Szeretetszolgálat és az SDG SC közös együttműködésében valósult meg, a Barca Academy Hungary Alapítvány támogatásával. A meccsek valódi barátságos mérkőzések voltak, ahol a gyerekek nem az ellenfelet, hanem a református testvért látták egymásban. A tornát azzal a céllal hozták létre szervezők, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is megismerkedjenek a református értékekkel a sporton keresztül. A megnyitón részt vett Fülöp István a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke, valamint Kovács Lajos, Nagyecsed város polgármestere is. A serlegeket és érmeket a rendezvény házigazdájaként Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat képviseletében Dr. Czibere Károly elnök és Katona Viktória ügyvezető igazgató adta át a gyermekek részére.

