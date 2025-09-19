1 órája
Idegenben folytatja a Nyíregyháza – edzői nyilatkozatokkal
Újra pályán a csapatok. Vármegyei rangadót rendeznek az NB III Északkeleti csoportjában.
Két hét szünetet követően vasárnap folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül a Kisvárda II lép legkorábban pályára, Törtei Tamás együttese a legutóbbi fordulóban Sényőn meccset veszítő DVTK II vendége lesz 11. órától. Délután vármegyei rangadón a Tarpa a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül, míg a Sényő Tiszafüreden vizitál.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 8. forduló
DVSC II. (11.)–Kisvárda II. (1.)
Debrecen, v.: Dr. Dédesi.
Törtei Tamás: – Második csapat ellen játszani mindig egy kicsit más. Több párharc, több átmenet és nagyobb mezőnymunka jellemzi majd a Debrecen II. elleni mérkőzésünket. Döntő lesz, hogy mentálisan milyen szinten leszünk és hogy milyen százalékban használjuk ki helyzeteinket.
Tiszafüred (3.)–Sényő FC-ZMB Building (16.)
Tiszafüred, v.: Borók.
Kapacina Valer: – hamarosan
Tarpa (6.)–Nyíregyháza II. (13.)
Tarpa, v.: Kása.
Vjacseszlav Jeremejev: – Megyei rangadót játszunk, amelyen nem számít a csapatok aktuális helyezése. Szeretnénk jó játékkal itthon tartani a három pontot.
Papp Ákos: – Annak ellenére, hogy újoncok, nagyon jól szerepel a Tarpa a bajnokságban, szinte alig kapnak gólt. Tiszteljük eddigi szereplésüket, de ezen szeretnénk változtatni, a három pontért utazunk, de nem lesz egyszerű.