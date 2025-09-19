szeptember 19., péntek

Labdarúgás

1 órája

Idegenben folytatja a Nyíregyháza – edzői nyilatkozatokkal

Címkék#NB III#Kisvárda II#Sényő#labdarúgás NB III#Nyíregyháza II#Tarpa

Újra pályán a csapatok. Vármegyei rangadót rendeznek az NB III Északkeleti csoportjában.

Szon.hu

Két hét szünetet követően vasárnap folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül a Kisvárda II lép legkorábban pályára, Törtei Tamás együttese a legutóbbi fordulóban Sényőn meccset veszítő DVTK II vendége lesz 11. órától. Délután vármegyei rangadón a Tarpa a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül, míg a Sényő Tiszafüreden vizitál.  

NB III
A Sényő és a Nyíregyháza II is idegenben lép pályára az NB III 7. fordulójában fotó: Bozsó Katalin

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 8. forduló

DVSC II. (11.)–Kisvárda II. (1.)

Debrecen, v.: Dr. Dédesi.

Törtei Tamás: – Második csapat ellen játszani mindig egy kicsit más. Több párharc, több átmenet és nagyobb mezőnymunka jellemzi majd a Debrecen II. elleni mérkőzésünket. Döntő lesz, hogy mentálisan milyen szinten leszünk és hogy milyen százalékban használjuk ki helyzeteinket.

Tiszafüred (3.)–Sényő FC-ZMB Building (16.)

Tiszafüred, v.: Borók.

Kapacina Valer: – hamarosan

Tarpa (6.)–Nyíregyháza II. (13.)

Tarpa, v.: Kása.

Vjacseszlav Jeremejev: – Megyei rangadót játszunk, amelyen nem számít a csapatok aktuális helyezése. Szeretnénk jó játékkal itthon tartani a három pontot.

Papp Ákos: – Annak ellenére, hogy újoncok, nagyon jól szerepel a Tarpa a bajnokságban, szinte alig kapnak gólt. Tiszteljük eddigi szereplésüket, de ezen szeretnénk változtatni, a három pontért utazunk, de nem lesz egyszerű.

 

