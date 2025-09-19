Idegenben folytatja a Nyíregyháza – edzői nyilatkozatokkal

Két hét szünetet követően vasárnap folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül a Kisvárda II lép legkorábban pályára, Törtei Tamás együttese a legutóbbi fordulóban Sényőn meccset veszítő DVTK II vendége lesz 11. órától. Délután vármegyei rangadón a Tarpa a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül, míg a Sényő Tiszafüreden vizitál.

A Sényő és a Nyíregyháza II is idegenben lép pályára az NB III 7. fordulójában fotó: Bozsó Katalin

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!