Megtört a jég, a Sényő megszerezte első pontjait, nem is akárki ellen

Eger–Kisvárda II. 0–4 (0–3)

Eger, v.: Pusztai.

Eger: Bukrán – Hamar, Farkas B., Valkay, Jónyer (Balázs P., 77.), Paizs (Debreczeni D., a szünetben), Major E., Kis-Orosz, Kispál, Sedi (Zvara D., 55.), Boros G.. Edző: Simon Antal.

Kisvárda II: Kubarics – Jazsik, Kozacsuk, Tenkács, Adayilo, Koljada, Szőr (Prso, 71.), Abdulahhi, Szikszai, Balogun (Scsadej, 57.), Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Gól: Adayilo (2.), Szikszai (6.), Adayilo (44.), Jazsik (84.)

Törtei Tamás: – A mérkőzés előtt olyan érzésem volt, hogy nehéz találkozó elé nézünk, aztán nagyon gyorsan könnyűvé tettük magunknak. Az eredmény magáért beszél, de nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. A négy rúgott gól mellett sok ajtó-ablak ziccerünk is volt, amik kimaradtak, de lényeg, hogy magabiztos játékkal, tele önbizalommal, a mezőnyben sem sok esélyt adva ellenfelünknek meggyőző sikert arattunk. Gratulálok a fiúknak, úgy futballoztak ma, ahogy kell!

Sényő FC-ZMB Building–DVTK II. 1–0 (1–0)

Sényő, v.: Török.

Sényő: Sarkadi – Klepács, Szabó (Pataki, a szünetben), Kapacina K., Vaskó, Fenyőfalvi Cs., Schmidt, Daróczi 8Gégény, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Vámos g, a szünetben). Edző: Kapacina Valer.

DVTK II.: Derényi – Diwumba, Vass, Fürdetszki, Kiss Szabó, 66.), Krone (Jászberényi, 58.), Tucsa, Kovalenkó, Szlifka, Sáreczki (Macsó, 58.), Balog (Purzsa, 78.). Edző: Vitelki Zoltán.

Gól: Kapacina K. (8. – tizenegyesből)

Kapacina Valer: – Végre megszereztük az első győzelmünket. A fiúk as zívüket, lelküket kitették a pályára, igazi csapatként tudtuk megszerezni a hátrom pontot egy jó Diósgyőr ellen.

Füzesabony–Tarpa 0–1 (0–1)

Füzesabony, v.: Borók.

Füzesabony: Slakta – Bernáth, Jambrich, Barzsó, Oláh (Berki, 81.), Kaló, Nagy G., Pataki, Nagy Á., Táncos, Bocsi P. (Ináncsi, 60.). Edző: Bocsi Zoltán.

Tarpa: Talián – Kolesnyik (Gál, 37.), Bodan, Sved, Kamisanov, Mihalcsuk (Kucsinszki, 60.), Doloh, Makszimenkó, Lovincsuk, Herman (Boldizsár,78.). Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Gól: Bodan (37.)

Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon nehéz mérkőzésen szereztünk meg a fontos három pontot. Gratulálok a srácoknak.