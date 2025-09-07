szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

21°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jaj szegény Diósgyőr!

2 órája

Megtört a jég, a Sényő megszerezte első pontjait, nem is akárki ellen

Címkék#labdarúgás NB III#SÉNYŐ FC#DVTK

Tovább robog a Kisvárda II, idegenben nyert a Tarpa, először győzött a sényő. Mutatjuk az NB III-es eredményeket.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza II délelőtt döntetlent játszott a kis Lokival. Vármegyebeli további három Nb III-as csapata délután lépett pályára. Íme az eredmények.

NB III
A kék mezes Sényő az NB III-as bajnokság 7. fordulójában szerezte meg első pontjait

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 7. forduló

  • Eger–Kisvárda II. 0–4 (0–3)

Eger, v.: Pusztai.

Eger: Bukrán – Hamar, Farkas B., Valkay, Jónyer (Balázs P., 77.), Paizs (Debreczeni D., a szünetben), Major E., Kis-Orosz, Kispál, Sedi (Zvara D., 55.), Boros G.. Edző: Simon Antal.

Kisvárda II: Kubarics – Jazsik, Kozacsuk, Tenkács, Adayilo, Koljada, Szőr (Prso, 71.), Abdulahhi, Szikszai, Balogun (Scsadej, 57.), Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Gól: Adayilo (2.), Szikszai (6.), Adayilo (44.), Jazsik (84.)

Törtei Tamás: – A mérkőzés előtt olyan érzésem volt, hogy nehéz találkozó elé nézünk, aztán nagyon gyorsan könnyűvé tettük magunknak. Az eredmény magáért beszél, de nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. A négy rúgott gól mellett sok ajtó-ablak ziccerünk is volt, amik kimaradtak, de lényeg, hogy magabiztos játékkal, tele önbizalommal, a mezőnyben sem sok esélyt adva ellenfelünknek meggyőző sikert arattunk. Gratulálok a fiúknak, úgy futballoztak ma, ahogy kell!

  • Sényő FC-ZMB Building–DVTK II. 1–0 (1–0)

Sényő, v.: Török.

Sényő: Sarkadi – Klepács, Szabó (Pataki, a szünetben), Kapacina K., Vaskó, Fenyőfalvi Cs., Schmidt, Daróczi 8Gégény, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Vámos g, a szünetben). Edző: Kapacina Valer.

DVTK II.: Derényi – Diwumba, Vass, Fürdetszki, Kiss Szabó, 66.), Krone (Jászberényi, 58.), Tucsa, Kovalenkó, Szlifka, Sáreczki (Macsó, 58.), Balog (Purzsa, 78.). Edző: Vitelki Zoltán.

Gól: Kapacina K. (8. – tizenegyesből)

Kapacina Valer: – Végre megszereztük az első győzelmünket. A fiúk as zívüket, lelküket kitették a pályára, igazi csapatként tudtuk megszerezni a hátrom pontot egy jó Diósgyőr ellen.

Füzesabony–Tarpa 0–1 (0–1)

Füzesabony, v.: Borók.

Füzesabony: Slakta – Bernáth, Jambrich, Barzsó, Oláh (Berki, 81.), Kaló, Nagy G., Pataki, Nagy Á., Táncos, Bocsi P. (Ináncsi, 60.). Edző: Bocsi Zoltán.

Tarpa: Talián – Kolesnyik (Gál, 37.), Bodan, Sved, Kamisanov, Mihalcsuk (Kucsinszki, 60.), Doloh, Makszimenkó, Lovincsuk, Herman (Boldizsár,78.). Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Gól: Bodan (37.)

Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon nehéz mérkőzésen szereztünk meg a fontos három pontot. Gratulálok a srácoknak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu