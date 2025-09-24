Ismét indít csapatot az NB II-ben a NYÍKSE

A sajtóesemény elején Balogh Béla, az egyesület elnöke az elmúlt idény utánpótlássikereit méltatta, majd az idei felkészülést taglalta, melynek fontos állomása volt az immáron harmadik alkalommal megrendezett MEDhUSA U14-es nemzetközi fiú torna. Mint ismert, a vármegye egyik legnagyobb kosárlabda bázisaként tizenhárom korosztályos csapatot versenyeztet a NYÍKSE, külön fiú és leány szakágban is.

Oláh Zoltán, játékos-edző, Balogh Béla, elnök és Kovács Tibor, szakmai vezető a NYÍKSE sajtótájékoztatóján

Fotó: printscreen

Ismét az NB II-ben a NYÍKSE

Ezt követően bejelentette, hogy egy év kihagyás után az egyesület ismét indít csapatot az NB II-ben: az átszervezett bajnokság keleti csoportjában kap majd helyet a Sunshine-NYÍKSE.

Tőle Kovács Tibor, szakmai vezető vette át a szót: – Gőzerővel tart az NB II-es bajnoki rajtra való felkészülés. Jó úton járunk, a célunk, hogy minél több fiatal játékost tudjunk beépíteni a keretbe. Nekik még idő kell, hogy szokják a felnőtt légkört, és fizikálisan is erősödniük kell, de az NB-II-es bajnokság tökéletes lesz számukra a fejlődés szempontjából. Éppen ezért indulunk konkrét célkitűzés nélkül, a realitás függvényében tűzünk majd ki magunk elé megugrandó lépcsőfokokat.

A csapat vezetője Oláh Zoltán játékos-edző lesz, aki korábban NB I/B-s és NB II-es szinten is eredményesen szerepelt, és most aktívan kapcsolódik be a szakmai munkába is.

– Hatalmas dolognak tartom, hogy ismét indítani tudunk NB II-es csapatot – mondta Oláh Zoltán. – A cél, ahogyan azt már említettük, hogy be tudjuk integrálni a fiatalokat a rendszerbe. Új csapatot építünk, a keret jelenleg huszonnégy főből áll, ami igencsak népes.

A gárda hazai meccseit a Zrínyi Ilona Gimnázium Széchényi utcai termében játsszák majd, ahol először egy Hepp Kupa összecsapással kezdenek, mégpedig szombaton 17.00 órától a Szerencs ellenében.