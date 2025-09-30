szeptember 30., kedd

szeptember 30., kedd

2 órája

Továbbjutott a Hepp Kupában a Sunshine-NYÍKSE

A Szerencs csapatát győzte le a nyíregyházi egylet.

Mihály Norbert

Az egy év kihagyás után ismételten csak az NB II-re készülő Sunshine-NYÍKSE a Szerencsi VSE ellen lépett pályára a HEPP Kupa első fordulójában. A találkozó a szezon első tétmérkőzése volt, amely egyben edzőmérkőzésként is szolgált a másfél hónapos felkészülést követően.

NYÍKSE
Kiharcolta a továbbjutást a NYÍKSE
Fotó: NYÍKSE

Kiélezett mérkőzést játszott a NYÍKSE

A kiegyenlített első negyed után a szerencsiek fiatalos lendülete és gyorsasága érvényesült, ám elhúzni nem tudtak. A félidő előtt ötpontos hátrányba került a NYÍKSE, amit Kurucz Ádám utolsó másodperces triplája tett szorosabbá, így a félidőben 31–34-et mutatott az eredményjelző. 

A fordulás után a vendégek ugyan kilenc pontos előnyre tettek szert, de Oláh Zoltán és Kovács Tibor vezetésével a csapat nem adta fel, hatalmas energiákat mozgósított, s egy 11–2-es rohammal kiegyenlített, majd fej-fej melletti küzdelem bontakozott ki. A mérkőzésen rendkívül kemény, olykor a sportszerűség határát súroló védekezést láthatott a nagyérdemű, köztük a hangosan szurkoló NYÍKSE utánpótlás játékosok.

Az utolsó negyedben igazi triplazáporral biztosította be sikerét a nyíregyházi csapat: Oláh Zoltán, Csikós Botond, Skorcov Gergő és Tisza Bálint is betalált távolról, a végső szó pedig Bolden Immanuel Attiláé volt, aki a dudaszó előtti másodpercekben süllyesztette el a mindent eldöntő hárompontost.

Kosárlabda, Hepp Kupa, 1. forduló
Sunshine-NYÍKSE–Szerencsi VSE 69–63 (14-15,17-19,19-14,19-15)
NYÍKSE: Tisza 11/6, Kurucz 16/9, Csikós 9/6, Skorcov 13/6, Bolden 13/3. Csere: Kovács -, Szabó -, Tapolcai -, Oláh 5/3, Nagy 2. Edző: Kovács Tibor. 


 

