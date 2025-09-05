43 perce
Gólzáporos döntetlent játszott a Nyírbátor
A Berettyóújfalut fogadta a bajnokság negyedik fordulójában a Nyírbátor.
Természetesen az A'Studió Futsal Nyíregyháza mellett a Nyírbátor B-Kerép is pályára lépett a futsal NB I legutóbbi játéknapján. Trencsényi János csapata a Berettyóújfalut fogadta, s nem is akárhogyan kezdte a mérkőzést, hiszen Szentes Bíró Tamás már az első percben bevette Mezei Dávid kapuját. A 7. percben Kovács Róbert megduplázta az előnyt, ám hét minutummal később szépített a Berettyó.
Az utolsó másodpercekben mentett pontot a Nyírbátor
A második játékrész elején ismét Szentes Bíró köszönt be, majd egy balszerencsés mozdulat után Stevani talált a saját hálójába, de Bartha Balázs még ugyanabban a percben újfent kettőre növelte a hazai fórt. A következő negyedóra azonban a vendégekről szólt, akik három gólt lőve megfordították az összecsapás állását, ám slusszpoénként jött egy büntető, amit Szentes Bíró értékesített, így végül 5–5-re zártak a felek.
Futsal: NB I., 4. forduló
Nyírbátor B-Kerép–MVFC Berettyóújfalu 5–5 (2–1)
Nyírbátor, Városi Sportcsarnok, v.: Deme, Balla (Sántha).
Nyírbátor: Tóth Mi. – Szentes Bíró, Firmino, Nagy B., Stevani. Csere: Dobi – Kovács G., Kovács R., Bartha, Sánta, Kovács E., Bakó, Orosz, Szakács. Vezetőedző: Trencsényi János.
Berettyóújfalu: Mezei – Nagy I., Szabó L., Rábl, Nagy R. Csere: Petró – Hudák, Szalmás, Iszák, Magyari, Szabó P. Vezetőedző: Turzó József.
Gól: Szentes Bíró (1., 22., 40.), Kovács R. (7.), Bartha (24.), ill Nagy I. (14.), Stevani (24. – öngól), Szabó P. (25.), Szabó L. (35.), Szalmás (40.). Kiállítva: Kovács R. (35.)