Gólzáporos döntetlent játszott a Nyírbátor

Természetesen az A'Studió Futsal Nyíregyháza mellett a Nyírbátor B-Kerép is pályára lépett a futsal NB I legutóbbi játéknapján. Trencsényi János csapata a Berettyóújfalut fogadta, s nem is akárhogyan kezdte a mérkőzést, hiszen Szentes Bíró Tamás már az első percben bevette Mezei Dávid kapuját. A 7. percben Kovács Róbert megduplázta az előnyt, ám hét minutummal később szépített a Berettyó.

Nem bírt ellenfelével a zöld mezes Nyírbátor

Fotó: archív

Az utolsó másodpercekben mentett pontot a Nyírbátor

A második játékrész elején ismét Szentes Bíró köszönt be, majd egy balszerencsés mozdulat után Stevani talált a saját hálójába, de Bartha Balázs még ugyanabban a percben újfent kettőre növelte a hazai fórt. A következő negyedóra azonban a vendégekről szólt, akik három gólt lőve megfordították az összecsapás állását, ám slusszpoénként jött egy büntető, amit Szentes Bíró értékesített, így végül 5–5-re zártak a felek.