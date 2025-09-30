1 órája
Két percen múlt a Nyírbátor győzelme
Nagy csatát hozott a szabolcsi egylet kecskeméti vendégjátéka.
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza mellett vármegyénk másik élvonalbeli futsalcsapata, a Nyírbátor B-Kerép is hétfőn este lépett pályára. A bajnoki pontvadászat hetedik fordulójában Trencsényi János egylete Kecskeméten vendégszerepelt.
Potyogtak a gólok a Nyírbátor mérkőzésén
A második percben máris vezetéshez jutott az SG Kecskemét, miután Biró tálalt önzetlenül Rutai elé, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie. Nem fogta azonban meg a Nyírbátort a bekapott gól, így itt is, ott is adódtak ajtó-ablak ziccerek, mire a 9. percben Fekete duplázta meg a házigazda előnyét. Alig két perccel később Nagy Bence fordult le a védőjéről, a bal kapufáról pedig a hálóba csorgott a játékszer, ezzel szépített a szabolcsi gárda. Nagy pedig nem lassított, így három minutummal a félidő vége előtt közelről egalizált. A játékrész utolsó percében aztán még Szentes Bíró Tamás is bevette Krajcsi kapuját, így 3–2-es bátori előnnyel vonulhattak pihenőre a felek.
Hatalmas elánnal kezdett neki a második húsz percnek a Kecskemét, amely Biró révén pillanatok alatt 3–3-ra alakította az állást. Az ezt követő percekben inkább a mezőnyben zajlott a játék, majd a félidő derekán Nagy Bence könyörtelenül büntetett, ezzel újfent a Nyírbátort juttatva előnyhöz. A fór azonban nem tartott sokáig, Biró robbant be, aki immáron a második gólját szerezte. Felpörgött a tempó, hol az egyik, hol a másik kapu előtt adódott nagy sansz a vezetés megszerzésére, de az utolsó öt percre 4-4-gyel mehettek neki a csapatok. A 37. minutumban Kovács Róbert viszont már pontos volt, és így ismét a Nyírbátor vezetett. Létszámfölényes taktikára váltott a Kecskemét, Öreglaki pedig egy perccel a vége előtt 5-5-re módosított. Nem állt azonban le a Kecskemét, öt a négyre váltott, az utolsó pillanatokban pedig Biró Attila feltette a teljesítményére a pontot, így egy a végletekig kiélezett meccs végén 6–5-re győzött a Kecskemét.
Vereségével a Nyírbátor a tabella tizedik helyére csúszott vissza.
Futsal: NB I., 7. forduló
SG Kecskemét Futsal–Nyírbátor B-Kerép 6–5 (2–3)
Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, v.: Borbás, Kakuk (Dr. Tapodi).
Kecskemét: Krajcsi – Bíró, Bencsik, Rutai, Fekete. Csere: Hajnal V., Lehotai, Hajnal N., Öreglaki, Vári, Juhász, Kovács. Vezetőedző: Koós Károly.
Nyírbátor: Tóth M. – Kovács G., Kovács R., Bartha, Kovács E. Csere: Dobi (k), Szentes Bíró, Sánta, Firmino, Bakó, Nagy, Stevani, Szucsányi. Vezetőedző: Trencsényi Imre.
Gól: Rutai (2.), Fekete (9.), Biró (23., 31., 40.), Öreglaki (39.), ill Nagy (11., 17., 27.), Szentes Bíró (20.), Kovács R. (37.).