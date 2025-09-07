szeptember 7., vasárnap

Volt ott minden, mint a búcsúban

27 perce

Hat gól, tizenegyes, kiállítás – parázs csatát vívott a kis Szpari a kis Lokival

A féidőben még vezettek, fordulás után kiegyenlített a kis Loki. Így a Nyíregyháza II. egy pontot szerzett a keleti rangadón.

Szon.hu

Az NB III. Északkeleti csoportjának 7. fordulójában egy mérkőzést játszottak délelőtt, a Nyíregyháza II., a DVSC második számú csapatát fogadta. A keleti rangadón a hazaiak kezdőjében helyet kapott Bese Balázs, Pavlos Korrea, a frissen igazolt Eneo Bitri, valamint és a sérülésből visszatérő Kovács Milán is. 

Nyíregyháza II.
A Nyíregyháza II. félidőben még két góllal vezetett fotó. nyiregyhazaspartacus.hu

Jó iramban kezdtek a csapatok, mindkét kapu előtt voltak helyzetek, de hárítottak a kapusok. A 21. percben megszerezte a vezetést a Debrecen, egy beívelés után Bodnár fejelt, Bese a kapufára tolta a labdát, ám Bodnár a kipattanó után a kapuba lőtt, 0-1. A 29. percben egyenlített a Nyíregyháza, Silling Máté remek cselek után adta be jobbról a labdát, Pók Bence pedig a kapuba fejelt, 1-1. Silling többször is megkavarta a védelmet, a 35. percben az oldalhálóba lőtt jobbról. Bese védett nagyot Sánta próbélkozásánál, Szondi pedig Czimer-Nyitrai lövését fogta. A 42. percben Silling lövése egy vendég kézről pattant le, 11-es! A büntetőt Oláh Benjámin a bal alsóba lőtte, 2-1.Az első félidő után a mieink mehettek előnnyel pihenőre. A 47. percben Oláh Benjámin lépett volna ki középen, Tóth lerántotta, amiért piros lapot kapott a DVSC védője. A 16 méteres szabadrúgást Oláh Benjámin mesterien a bal felső sarokba csavarta, 3-1. A 79. percben egy jobb oldali beadás után Lovas lőtt a léc alá, 3-2. Három perccel később Doktor is betalált, így egyenlített a Debrecen – számolt be a találkozóról a Szpari hivatalos honlapján.

Eneo Bitri a kezdőben kapott helyet

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 7. forduló

Nyíregyháza II.–DVSC II. 3–3 (2–1)

Nyíregyháza, v.: Bujnóczki.

Nyíregyháza: Bese – Korrea, Bertók (Kerezsi 63.), Bitri (Korodi a szünetben), Kovács M., Silling, Kiss H., Törő A.(Kovalecz 89.), Pók, Czimer-Nyitrai, Oláh (Kalán 74.). Vezetőedző: Papp Ákos.

DVSC: Szondi – Batai, Bodnár (Rácz 48.), Cibla, Patai (Lovas 77.), Asztalos, Sánta (Granados 77.), Komlósi (Doktor 77.), Brazkó, Tóth, Bökönyi (Gyenti 89.). Vezetőedző: Máté Péter.

Gól: Pók (29.), Oláh 2 (42. – tizenegyesből, 49.), illetve bodnár (20.), Lovas (79.), Doktor (83.). Kiállítva: Tóth (47.).

Papp Ákos: – Az első félidőben hátrányból felálltunk, és fordítottunk, magabiztosan játszottunk 3–1-ig, ám a kiállítás minket zavart meg, és elkerülhető gólokat kaptunk.

Nézze meg a találkozót


 

