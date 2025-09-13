52 perce
Hidegzuhany! A Szpari kiesett a kupából!
A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést. A Nyíregyháza Spartacus FC tizenegyesekkel esett ki a Magyar Kupából Békéscsabán.
Vármegyebeli csapataink közül a Nyíregyháza Spartacus FC lépett pályára másodikként szombaton. Az első találkozón a Vásárosnamény tizenhárom gólos vereséget szenvedett odahaza a Zalaegerszeg ellen. A Szpari békéscsabai vendégjátékán nem számíthattunk ekkor különbségre, hiszen a két gárdát mindössze egyetlen osztály választja el. Szabó István négy helyen változtatott a Győr elleni kezdőjén, Kovácsot Kersák váltotta a kapuban és nem volt a pályán a kezdősípszó elhangzásakor Babunszki, Benczenleitner és Manner.
Ezen a napon már játszottak egymás ellen
A Békéscsaba majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt játszott utoljára élvonalbeli csapat ellen tétmérkőzést, 2024. szeptember 14-én szintén a MOL Magyar Kupa 1. fordulójában a DVSC-t fogadták és szenvedtek 4–0-ás vereséget és búcsúztak a sorozattól.
A Szpari az előző kiírásban a negyeddöntőig menetelt, ott azonban a most Vásárosnaményban gálázó ZTE állította meg.
Érdekesség, hogy a két csapat játszott már egymás ellen ezen a napon, 2020-ban, akkor az NB II-es bajnoki 2–0-ás hazai győzelemmel ért véget, abban bíztunk, hogy öt évvel később ez az eredmény nem ismétlődik meg.
A házigazdák kezdték aktívabban a mérkőzést, többet birtokolták a labdát és helyzetekig is jutottak. Negyedóra elteltével Pelles dolgoztatta meg Kersákot szabadrúgásból. Majd egy jobb oldali beadásra jól robbant be Zsolnai, fejese alig kerülte el a jobb felső sarkot. A Szpari első komolyabb helyzetéig a 40. percig kellett várni.
Katona Bálint kapott egy jó labdát jobb oldalon, bevezette a labdát a tizenhatosn belülre, csinált egy cselt, majd ballal lőtt, a labda alig kerülte el a jobb alsó sarkot.
A játékrész utolsó perceiben kapuja elé szorították a hazaiak, de a gól csak nem akart megszületni. Így a felek gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre. Fordulás után egy-egy kaput elkerülő lövéssel jelezték a csapatok, hogy szeretnének végre eredményesek lenni. Egy darabig a mezőnyben folyt a játék, majd átvette a Szpari az irányítást. Előbb Antonov adott be jól jobbról, Edomwonyi fejesét a kapus fogta, aztán Kovácsréti lőtt mellé. Később pontosabban célzott, bal alsó sarokba tartó labdájára azonban leért a kapus, majd Katona Bálint tekert fölé. Hármat is cserélt és jól tartottam magát a Békéscsaba. A másik oldalon Harsányi lövést védte bravúrral Kersák. Nagy helyzet volt. Gyűrte, gyömöszölte ellenfelét a Szpari, de eredménytelenül. Maradt az állás a kilencven perc végéig, így jöhetett a 2x15 perc hosszabbítás.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A Nyíregyháza Spartacus FC kiesett a kupából
A túlórára hármat is cserélt Szabó István, Benczenleitner és Babunszki mellett pályára lépett Varga Kevin is. Utóbbi beadásából Babunszki került helyzetbe a 100. percben, de öt méteres lövését Takács védte. A másik oldalon Sármány fejelt fölé szintén öt méterről.
Több helyzet már nem volt a túlóra első részében, így a csapatoknak negyedórája maradt arra, hogy dűlőre vigyék a dolgot, vagy bízzák a mindig lutri tizenegyesekre.
Az utolsó etapban a legnagyobb lehetőség Gilbert előtt adódott, de a légiós fejéről lelopta a labdát Takács. Nem született tehát döntés százhúsz perc alatt, jöhetett a tizenegyespárbaj. A Szpari kezdte, Babunszki rögtön fölé rúgta, a negyedik körben pedig Gilbert lövését védte a kapus. Így a hazaiak jutottak tovább.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló
Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0 (0–0) – tizenegyesekkel: 4–2
Békéscsaba, v.: Rúsz (Bornemissza, Garai).
- Békéscsaba: Takács – Szabó B. (Nagy G., 70.), Zsolnai (Kristóf, 76.), Harsányi (Sármány, 82.), Hodonicki, Mikló, Kuzma, Vicuán, Kóródi (Pusztai, 95.), Kővári (Balla, 82.), Pelles (Ésik, 70.). Vezetőedző: Csató Sándor.
- Nyíregyháza: Kersák – Antonov (Benczenleitner, 91.), Májer, Szankovics, Kovácsréti, Katona L., Edomvonyi, Evengelou (Korrea, 106.), Katona B. (Gilbert, 106.), Katona M. (Varga K., 91.), Farkas (Kovács M., a szünetben.). Vezetőedző: Szabó István.
Gól: Mikló, Hodonicki, Nagy, Viczián, illetve Kovácsréti, Korrea
Ennyi gombóc még a Tirpák Fesztiválon is sok lenne: a Zalaegerszeg nem állt meg egy tucatnál Vásárosnaményban (fotók)
Három meccs, 21 találat - Potyogtak a gólok a mennyei megyei első osztály szombati játéknapján