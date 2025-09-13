Hidegzuhany! A Szpari kiesett a kupából!

Vármegyebeli csapataink közül a Nyíregyháza Spartacus FC lépett pályára másodikként szombaton. Az első találkozón a Vásárosnamény tizenhárom gólos vereséget szenvedett odahaza a Zalaegerszeg ellen. A Szpari békéscsabai vendégjátékán nem számíthattunk ekkor különbségre, hiszen a két gárdát mindössze egyetlen osztály választja el. Szabó István négy helyen változtatott a Győr elleni kezdőjén, Kovácsot Kersák váltotta a kapuban és nem volt a pályán a kezdősípszó elhangzásakor Babunszki, Benczenleitner és Manner.

A Nyíregyháza Spartacus FC búcsúzott a kupától

Ezen a napon már játszottak egymás ellen

A Békéscsaba majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt játszott utoljára élvonalbeli csapat ellen tétmérkőzést, 2024. szeptember 14-én szintén a MOL Magyar Kupa 1. fordulójában a DVSC-t fogadták és szenvedtek 4–0-ás vereséget és búcsúztak a sorozattól.

A Szpari az előző kiírásban a negyeddöntőig menetelt, ott azonban a most Vásárosnaményban gálázó ZTE állította meg.

Érdekesség, hogy a két csapat játszott már egymás ellen ezen a napon, 2020-ban, akkor az NB II-es bajnoki 2–0-ás hazai győzelemmel ért véget, abban bíztunk, hogy öt évvel később ez az eredmény nem ismétlődik meg.

A házigazdák kezdték aktívabban a mérkőzést, többet birtokolták a labdát és helyzetekig is jutottak. Negyedóra elteltével Pelles dolgoztatta meg Kersákot szabadrúgásból. Majd egy jobb oldali beadásra jól robbant be Zsolnai, fejese alig kerülte el a jobb felső sarkot. A Szpari első komolyabb helyzetéig a 40. percig kellett várni.

Katona Bálint kapott egy jó labdát jobb oldalon, bevezette a labdát a tizenhatosn belülre, csinált egy cselt, majd ballal lőtt, a labda alig kerülte el a jobb alsó sarkot.

A játékrész utolsó perceiben kapuja elé szorították a hazaiak, de a gól csak nem akart megszületni. Így a felek gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre. Fordulás után egy-egy kaput elkerülő lövéssel jelezték a csapatok, hogy szeretnének végre eredményesek lenni. Egy darabig a mezőnyben folyt a játék, majd átvette a Szpari az irányítást. Előbb Antonov adott be jól jobbról, Edomwonyi fejesét a kapus fogta, aztán Kovácsréti lőtt mellé. Később pontosabban célzott, bal alsó sarokba tartó labdájára azonban leért a kapus, majd Katona Bálint tekert fölé. Hármat is cserélt és jól tartottam magát a Békéscsaba. A másik oldalon Harsányi lövést védte bravúrral Kersák. Nagy helyzet volt. Gyűrte, gyömöszölte ellenfelét a Szpari, de eredménytelenül. Maradt az állás a kilencven perc végéig, így jöhetett a 2x15 perc hosszabbítás.