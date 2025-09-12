Békéscsabán kupázik a Szpari. Mutatjuk, hol nézheted a meccset

Az alacsonyabb osztályú csapatok már két körön túl vannak, vármegyénk csapatai közül ketten maradtak állva a MOL Magyar Kupa 3. fordulójára. Az NB III-as Tarpa a Kelen vendége lesz, a vármegyei I. osztályú Vásárosnamény pedig igazi nagy halat fogott ki, a Zalaegerszeg érkezik a Beregbe, ugyanis a Fizz Liga és a másodosztály alakulatai ebben a körben kapcsolódnak be a sorozatba. A Nyíregyháza Spartacus FC Békéscsabán vívhatja ki továbbjutását.

A Nyíregyháza Spartacus FC-t bizonyára sokan elkísérik, de az itthon maradók is láthatják a meccset fotó: Bozsó Katalin

A viharsarkiak eddig két győzelmük mellett egyaránt kétszer játszottak döntetlen és szenvedtek vereséget, nyolc pontjukkal a nyolcadik helyen állnak jelenleg a 6. forduló után.

– Menetrendünk nem változott, a megszokott heti ritmusban készültünk. Igazi tétmérkőzés vár ránk, mert a Békéscsabának jelentős futballmúltja van, nagyon tiszteljük őket. Hiába másodosztályúak, a kupában már sokszor láttuk, hogy egy meccsre el lehet tüntetni az osztálykülönbséget, éppen ezért nagyon komolyan vesszük a találkozót

– mondta Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője.

Érvényesítenék az osztálykülönbséget

A Szpari nyári igazolásai közül már mindenki bemutatkozott, egyedül Varga Kevin nem lépett még pályára.

– Kevin nagyon értékes, válogatott játékos, ha olyan állapotban lesz, természetesen bevetjük. Elég régóta készül velünk, előbb-utóbb el kell jönnie annak a pillanatnak, hogy pályára lépjen – reagált a felvetésre Szabó István.

Egy kupamérkőzés mindig más. A sport, kiváltképp a csapatsportok világában ez már egy unalomig elcsépelt, ordas közhely. De ettől még igaz. Hogy kötelező-e a Szpari továbbjutása? Erre is megkaptuk a választ.

– Nagyon nem szeretem ezt a mondatot, mert tiszteletlenség a Békéscsabával szemben, amelynek jelentősebb az NB I-es múltja, mint a Nyíregyházának. A kupában nincs lefutott mérkőzés, gondoljunk csak a Manchester Unitedre, amelyet egy negyedosztályú csapat búcsúztatott, vagy az Iváncsa továbbjutására a Ferencváros ellen. Az viszont elmondható, hogy minden meg kell tennünk, a továbbjutásért, mert ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Aki ült már padon, vagy játszott ilyen mérkőzést, azt tudja nagyon jól, hogy nem egyszerű egy alacsonyabb osztályú csapatok ellen játszani és az osztálykülönbséget realizálni. Saját bőröm is tapasztaltam, hiszen asszisztens edzőként Magyar Kupa győztes vagyok a Kecskeméttel, végig jártam ezt az utat, és tudom, hogy milyen nehéz. Nagyon magas szintű koncentráció kell, száz százalékot kell nyújtani, ha ez megvan, akkor látszódnia kell az egy osztály különbségnek, amelyet érvényesíteni is szeretnénk szombaton – zárta Szabó István.