Micsoda fogás!

1 órája

Hivatalos! Válogatott védőt igazolt a Szpari

A közelmúltban két belső védője is kidőlt a csapatnak. Pótlásukra érkezett Eneo Bitri a Szparihoz.

Munkatársunktól

Pörögnek az események, érezhető, hogy közeleg az átigazolási piac zárása. Alig egy órája számoltunk be róla, hogy Zan Medved a cseh Slovacko játékos lett kölcsönbe a jövő nyárig. Ezt követően tettük közzé, hogy a zuhanyhíradó szerint Eneo Bitrit leigazolta a Nyíregyháza Spartacus FC. Az Öltözön Túl értesülései igaznak bizonyultak, az albán válogatott játékos a Szpariban folytatja pályafutását. 

Nyíregyháza Spartacus FC
Igaznak bizonyultak a pletykák, Eneo Birti a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa lett fotó: nyiregyhazspartacus.hu

–  Ismertem a csapatot, tavaly saját bőrömön is megtapasztalhattam, hogy a szurkolók fantasztikus hangulatot varázsolnak a stadionban. Új kihívásra vágytam, és boldog vagyok, hogy a Nyíregyháza megkeresett. Még a szezon elején vagyunk, tudom, hogy sok új játékos érkezett, jó labdarúgókból áll a keret, és lépésről lépésre kell haladnunk, de biztos vagyok abban, hogy eredményesek leszünk. A játékosok egy részével találkoztam már, pozitívak az első benyomások, és szeretném, ha közösen elérnénk a kitűzött célt – mondta Eneo Bitri a csapat weboldalán.
A védő játszott korábban a norvég, a cseh és a lengyel első osztályban is. 1+1 éves szerződést kötött vele a Szpari.

Vezéregyéniség lehet

– Sajnos az elmúlt hetekben a belső védő pozícióban két játékost is hosszabb időre elvesztettünk. Alaxai Áron vállsérülést szenvedett, Temesvári Attila pedig egy ütközés után sérült meg a DVTK elleni találkozón. Ide indokolt volt, hogy amíg az átigazolási időszak lehetővé teszi, megtaláljuk a megfelelő helyettest. Eneo Bitri személyében nem csak egy jó játékost igazoltunk, hanem a karaktere is alkalmassá teszi arra, hogy vezéregyéniség legyen. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Győr csapatkapitánya volt – tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Eneo Bitri gólja a Nyíregyháza Spartacus FC ellen 


 

