Játékossors

41 perce

Válogatott hátvéd érkezhet a Szparihoz

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#ETO FC Győr#Eneo Bitri

A csapat hosszabb időre elveszítette Alaxai Áront és Temesvári Attilát. Pótlásukra érkezhet Eneo Bitri a Nyíregyháza Spartacus FC-hez.

Szon.hu

Már csak alig több mint 24 és zárul a nyári átigazolási piac a magyar élvonalban. A Nyíregyháza Spartacus FC keretében az utolsó pillanatokban is történt változás. Mint ahogy arról beszámoltunk, a télen érkezett Zan Medved távozik a Szparitól, a szlovén játékos jövő nyárig kölcsönben a cseh első osztályú csapatát erősíti kölcsönben. A zuhanyhíradó szerint azonban érkezője is lesz a nyíregyházi csapatnak. Az Öltözön Túl úgy tudja, hogy legutóbb az ETO FC Győr-ben szereplő, Eneo Bitri csatlakozik a csapathoz. Az albán válogatott középhátvéd Győrben 24 mérkőzésen kapott szerepet, ezeken 5 gólt szerzett és 1 gólpasszt adott. Egyik találatát éppen a Szpari ellen szerezte az előző szezon 12. fordulójában.

Nyíregyháza Spartacus FC
A Nyíregyháza Spartacus FC játékosa lehet Eneo Bitri Fotó: Dömötör Csaba

Eneo Bitri tavaly novemberben betalált a Nyíregyháza Spartacus FC kapujába

 

