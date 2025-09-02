Válogatott hátvéd érkezhet a Szparihoz

Már csak alig több mint 24 és zárul a nyári átigazolási piac a magyar élvonalban. A Nyíregyháza Spartacus FC keretében az utolsó pillanatokban is történt változás. Mint ahogy arról beszámoltunk, a télen érkezett Zan Medved távozik a Szparitól, a szlovén játékos jövő nyárig kölcsönben a cseh első osztályú csapatát erősíti kölcsönben. A zuhanyhíradó szerint azonban érkezője is lesz a nyíregyházi csapatnak. Az Öltözön Túl úgy tudja, hogy legutóbb az ETO FC Győr-ben szereplő, Eneo Bitri csatlakozik a csapathoz. Az albán válogatott középhátvéd Győrben 24 mérkőzésen kapott szerepet, ezeken 5 gólt szerzett és 1 gólpasszt adott. Egyik találatát éppen a Szpari ellen szerezte az előző szezon 12. fordulójában.

A Nyíregyháza Spartacus FC játékosa lehet Eneo Bitri Fotó: Dömötör Csaba

Eneo Bitri tavaly novemberben betalált a Nyíregyháza Spartacus FC kapujába