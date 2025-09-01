szeptember 1., hétfő

Labdarúgás, Nyíregyháza Spartacus FC

4 órája

A Szpari edzője szerint jól játszott a csapata

A lefújás után értékeltek az edzők. A Nyíregyháza Spartacus FC edzője szerint jól játszott a csapata.

Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC egygólos veresége szenvedett az ETO FC Győr vendégeként a Fizz Liga 6. fordulójában. A Lajta-partiak ezzel megőrizték bajnoki veretlenségüket, míg a Szpari már negyedszer maradt pont nélkül az idényben. A találkozó után természetesen a győriek mester értékelt elégedettebben. 

Nyíregyháza Spartacus FC
A Nyíregyháza Spartacus FC közel állt a pontszerzéshez Győrben Fotó: Árvai Károly


–  Boldog vagyok, hogy nyertünk. Nem volt egyszerű, kicsit féltettem a csapatot a csütörtöki meccs után. Tudtuk kezelni mentálisan a helyzetet. Egy jól védekező csapat ellen játszottunk, nem nagyon tudtunk helyzetbe kerülni, a második félidőben kicsit javultunk, és a cserék új lendületet adtak. A kulcs az volt, hogy nem vesztettük el a fejünket, és hittünk abban, hogy nyerhetünk – mondta Borbély Balázs.

A Nyíregyháza Spartacus FC edzője szerint jól játszott a csapata

– Csalódottak vagyunk, úgy érzem, a döntetlenre rászolgáltunk, szerettünk volna innen pontot. Nem szeretek kifogásokat keresni a sok sérült kapcsán, a csapat megtette, amit kértem tőlük, jól játszottak, több helyzetük is volt. A meccs képe döntetlen volt, nem lehet azt mondani, hogy az ETO lefocizott minket, hiszen egy pontrúgás után találtak csak be, amire pedig készültünk is – fogalmazott Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője a találkozót követő sajtótájékoztatón.
Most válogatottszünet következik, a Szpari két hét múlva játszik legközelebb bajnokit, jövő szombaton azonban a Békéscsaba vendégeként Magyar Kupa mérkőzés vár a csapatra.

Íme a mérkőzés összefoglalója

 

