Nyíregyháza Spartacus

15 perce

Katona Bálint a szurkolókkal ünnepelne

Szombaton a Paks érkezik Nyíregyházára. Katona Bálint, a Nyíregyháza Spartacus FC támadója bízik a sikerben.

A Nyíregyháza Spartacus FC a békéscsabai kupa kudarc után szombaton idehaza a listavezető Paks ellen folytatja bajnoki szereplését. Katona Bálint szerint fontos lesz, hogy a lehetőségeikkel miként élnek a találkozón. 

Nyíregyháza Spartacus FC
Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus FC) bízik a győzelemben fotó: nyiregyhazaspartacus fc.hu

–  Volt egy kis időnk a válogatott szünet alatt, hogy javítsunk a korábbi hibákon. Az edzőmérkőzés jól is sikerült, a kupameccs viszont sajnos nem. Most a listavezető, jó formában lévő Paks érkezik hozzánk, de szeretnénk csak magunkra koncentrálni, és valahogy meg kell nyernünk a találkozót! Ehhez a helyzeteket sokkal jobban kell értékesítenünk, mint ahogy tettük azt Békéscsabán. A paksiaknak magas, erős támadóik vannak, a védelmünknek is végig koncentrálnak kell lennie, ez lehet a kulcs - mondta Katona Bálint a csapat weboldalán.

A Nyíregyháza Spartacus FC együtt ünnepelne a szurkolókkal

A játékos az átigazolási időszak utolsó harmadában csatlakozott a kerethez. Mostanra erőnlétileg is rendben van.  
–  A beilleszkedéssel nem volt gondom, és már fizikálisan is teljesen rendben vagyok, így ez nem lehet kifogás. Egy lőtt gól sokat jelentene lelkileg, remélem ez minél hamarabb összejön. A hétvégén egy színvonalas meccsre számítok, mellettünk állnak szurkolóink, és remélem együtt ünnepelhetünk majd a lefújás után - tette hozzá a Szpari támadója.

Katona Bálint, még kecskeméti színekben, hatalmas gólt lőtt a Kisvárdának

