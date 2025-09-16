Katona Bálint a szurkolókkal ünnepelne

A Nyíregyháza Spartacus FC a békéscsabai kupa kudarc után szombaton idehaza a listavezető Paks ellen folytatja bajnoki szereplését. Katona Bálint szerint fontos lesz, hogy a lehetőségeikkel miként élnek a találkozón.

Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus FC) bízik a győzelemben fotó: nyiregyhazaspartacus fc.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Volt egy kis időnk a válogatott szünet alatt, hogy javítsunk a korábbi hibákon. Az edzőmérkőzés jól is sikerült, a kupameccs viszont sajnos nem. Most a listavezető, jó formában lévő Paks érkezik hozzánk, de szeretnénk csak magunkra koncentrálni, és valahogy meg kell nyernünk a találkozót! Ehhez a helyzeteket sokkal jobban kell értékesítenünk, mint ahogy tettük azt Békéscsabán. A paksiaknak magas, erős támadóik vannak, a védelmünknek is végig koncentrálnak kell lennie, ez lehet a kulcs - mondta Katona Bálint a csapat weboldalán.

A Nyíregyháza Spartacus FC együtt ünnepelne a szurkolókkal

A játékos az átigazolási időszak utolsó harmadában csatlakozott a kerethez. Mostanra erőnlétileg is rendben van.

– A beilleszkedéssel nem volt gondom, és már fizikálisan is teljesen rendben vagyok, így ez nem lehet kifogás. Egy lőtt gól sokat jelentene lelkileg, remélem ez minél hamarabb összejön. A hétvégén egy színvonalas meccsre számítok, mellettünk állnak szurkolóink, és remélem együtt ünnepelhetünk majd a lefújás után - tette hozzá a Szpari támadója.