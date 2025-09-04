3 órája
Bezárt a bazár! Szerinted jól igazolt a Szpari és a Kisvárda?
Az egyik oldalon az állandóságra törekedtek, a másikon szinte teljesen kicserélődött a keret. Vége az átigazolási időszaknak, mutatjuk, hogyan változott a Kisvárda Master Good FC és a Nyíregyháza Spartacus FC kerete.
Hivatalosan szeptember 3-án éjfélig tartott az átigazolási időszak az NB I-ben, eddig volt idejük és lehetőségük arra a kluboknak, hogy szerződéssel rendelkező labdarúgókat igazoljanak. Természetesen a közeljövőben is bukkanhatnak még fel új arcok a csapatoknál, de már csak szabadon igazolható labdarúgók szerződtetése engedélyezett. Az élvonal két megyei csapatánál, a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is bőven találunk változásokat a tavalyi játékosállományhoz képest. Ezeket összegezzük most.
Maradt a mag, posztokra igazolt a Kisvárda
Érdemes az újonc Kisvárdával kezdeni a sort, a rétközi alakulatnál ugyanis jóval kisebb volt a játékosmozgás, mint a Szparinál. Természetesen elsőként kell megemlíteni, hogy a csapat új vezetőedzővel kezdte meg a felkészülést, Révész Attila átadta a stafétabotot addigi segítőjének, Gerliczki Máténak, aki az NB I-ben véglegesített vezetőedzőként az idény elején debütálhatott.
Ami a keret kialakítását illeti, a Kisvárda Master Good FC-nél villámgyorsan dolgoztak, már a szlovéniai edzőtábor előtt teljessé vált a keret szinte egésze. A vezetőség és a szakmai stáb elsősorban az első osztályból már jól ismert, de az előző idényben lefektetett játékfilozófiához kiválóan illeszkedő vagy illeszthető labdarúgókat szerződtetett. Az egyedüli kivétel az első szempontot figyelembe véve talán Toniszlav Jordanov, aki Bulgáriából érkezett, de ismerve a Révész Attiláék által már évek óta sikeresen működtetett scout-rendszert, személyében is egy alaposan feltérképezett játékos érkezett.
Marko Matanovics már az NB II-ben is fontos láncszeme volt a gépezetnek, őt a kölcsön után véglegesítette a klub. Ami az NB I-es érkezőket illeti: a Győrben nevelkedett, de többek között a Diósgyőrnél, az MTK-nál, legutóbb pedig a Zalaegerszegnél megforduló Medgyes Sinan, a kaposvári nevelés, legutóbb a Kecskemétet erősítő és a legutóbbi hétvégén győztes gólt szerző Nagy Krisztián, valamint a Videoton FC Fehérvártól visszatérő Bohdan Melnik folytatta nyártól kisvárdai színekben. Komoly NB I-es múlttal a háta mögött érkezett a legutóbb Lengyelországban légióskodó Novothny Soma, a csatár szintén szerzett már győztes gólt az idény során. Az NB II-es Budafoktól pedig a rutinos Oláh Bálinttal erősítették meg védelmüket a várdaiak.
Távozói oldalon sem túl hosszú a névsor, ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy főként kiegészítőemberek hagyták el a klubot, akkor nyugodtan summázhatjuk sikeresnek a nyári átigazolási piacot a Kisvárda Master Good FC-nél. A csapatkohézió úgy tűnik, tényleg rendben van az együttesnél, amely zsinórban három győzelmet számlál a Fizz Ligában, a jó hangulatról pedig a legutóbbi, ZTE elleni sikert követő öltözői videó is árulkodik.
Nyári játékosmozgás a Kisvárda Master Good FC-nél:
- Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)
- Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC)
- Kölcsönből visszatérők: –
- Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
- Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, NK Varazdin – Horvátország, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)
- Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)
Több mint egy csapatnyi új játékos a Szpariban
A Nyíregyháza Spartacus FC-nél már jóval nagyobb volt a mozgolódás, volt olyan hét, hogy négy új labdarúgó szerződtetését is bejelentette a klub, de még az átigazolási időszak utolsó előtti napján is érkezett játékos.
Kezdjük a távozókkal! Véglegesen 11 játékos hagyta el a klubot, ám közülük csak Nagy Barnabásra, Jarolav Navrátilra, Eppel Mártonra és az utolsó napon végül botrányos körülmények között eligazoló Aboubakar Keitára mondhatjuk azt, hogy alapemberek vagy fontos csapattagok voltak a 2024/2025-ös idényben. A többiek vagy a peremember kategóriájába sorolhatók, vagy sérülések miatt nem tudtak kibontakozni (ilyen Nika Kvekveskiri vagy Darko Velkovski). Meg kell említeni azonban a kölcsönbe távozók közül is három nevet, Beke Péter és Keresztes Krisztián személyében kulcsemberek mentek el, a télen érkezett Zan Medved pedig ugyan nem talált be tavasszal, az addig igen gólerős támadó nem kapott második esélyt a bizonyításra.
Az érkezők névsora nem kevesebb, mint 13-ra rúg (az azóta kölcsönadott Tarcsi Róbertet és Vukk Zsombort nem számolva). Aligha tudunk olyan példát mondani az utóbbi évekből, évtizedekből, amikor ennyi új játékos azonnal jó, összeszokott csapatot alkotott volna. Pedig az nem kétséges, hogy a Szpari bejáratott, jó játékosokat igazolt, hiszen például Nemanja Antonov már Újpesten és az MTK-nál is bizonyított, Bright Edomwonyi a DVTK rettegett csatára volt tavaly, Bojan Szankovics és Stefanos Evangelou a ZTE kihagyhatatlan tagjai voltak és folytathatnánk a sort.
Többen érkeztek Kecskemétről, nem véletlenül, Szabó István jól ismeri Májer Milán, Katona Levente, Katona Bálint (igaz, ő kölcsönben volt a liláknál, hivatalosan a Ferencvárostól szerződtette a Nyíregyháza) és Kersák Roland képességeit, de amellett azért mégsem szabad elmenni, hogy a Bács-Kiskun vármegyeiek az előző idényben sereghajtóként búcsúztak az élvonaltól. Eneo Bitrit kedd délután jelentette be a klub, ő a védelem tengelyébe érkezett, miután Temesvári és Alaxai is megsérült. Más kérdés, hogy felépülésük után jókora tumultus alakul ki a poszton, amit szintén nehéz lesz majd kezelni. És akkor még a 14-szeres válogatott Varga Kevinről szót sem ejtettünk, a legutóbb a török másodosztályban légióskodó támadót várhatóan a válogatott szünet után láthatjuk tétmérkőzésen.
Egyenként egyébként szinte valamennyi új játékos bizonyította már valamely mérkőzésen, hogy nem véletlenül esett rájuk a választás, csapatként azonban még nem állt össze a Nyíregyháza Spartacus FC. Egyértelmű, hogy Szabó István is keresi még a megfelelő összetételt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy szinte mindig van 3-4 változtatás egyik fordulóról a másikra. Bízzunk benne, hogy a következő bajnokiig sikerült javítani az összeszokottságon, a keret ugyanis tényleg sokkal erősebbnek tűnik annál, minthogy a Szpari a Fizz Liga 10. helyén lássuk.
Nyári játékosmozgás a Nyíregyháza Spartacus FC-nél:
- Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunski (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Stefanos Evangelou (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Eneo Bitri (albán, szabadon igazolható, Valerenga – Norvégia, legutóbb kölcsönben ETO FC), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Varga Kevin (Ankaragücü – Törökország, szabadon igazolhatóként), Vukk Zsombor (Nagykanizsa), .
- Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét).
- Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry).
- Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám.
- Távozók: Aboubakar Keita (elefántcsontparti, DVTK), Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil, ASD Calcio Lanusei 1987 - Olaszország), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként).
- Kölcsönbe távozók: Beke Péter (Kecskemét), Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Zan Medved (szlovén, Slovácko – Csehország), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC).
- Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC, onnan Videoton FC Fehérvár), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC, onnan onnan FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina).
