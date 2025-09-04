Bezárt a bazár! Szerinted jól igazolt a Szpari és a Kisvárda?

Hivatalosan szeptember 3-án éjfélig tartott az átigazolási időszak az NB I-ben, eddig volt idejük és lehetőségük arra a kluboknak, hogy szerződéssel rendelkező labdarúgókat igazoljanak. Természetesen a közeljövőben is bukkanhatnak még fel új arcok a csapatoknál, de már csak szabadon igazolható labdarúgók szerződtetése engedélyezett. Az élvonal két megyei csapatánál, a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is bőven találunk változásokat a tavalyi játékosállományhoz képest. Ezeket összegezzük most.

Fotó: szon.hu

Maradt a mag, posztokra igazolt a Kisvárda

Érdemes az újonc Kisvárdával kezdeni a sort, a rétközi alakulatnál ugyanis jóval kisebb volt a játékosmozgás, mint a Szparinál. Természetesen elsőként kell megemlíteni, hogy a csapat új vezetőedzővel kezdte meg a felkészülést, Révész Attila átadta a stafétabotot addigi segítőjének, Gerliczki Máténak, aki az NB I-ben véglegesített vezetőedzőként az idény elején debütálhatott.

Ami a keret kialakítását illeti, a Kisvárda Master Good FC-nél villámgyorsan dolgoztak, már a szlovéniai edzőtábor előtt teljessé vált a keret szinte egésze. A vezetőség és a szakmai stáb elsősorban az első osztályból már jól ismert, de az előző idényben lefektetett játékfilozófiához kiválóan illeszkedő vagy illeszthető labdarúgókat szerződtetett. Az egyedüli kivétel az első szempontot figyelembe véve talán Toniszlav Jordanov, aki Bulgáriából érkezett, de ismerve a Révész Attiláék által már évek óta sikeresen működtetett scout-rendszert, személyében is egy alaposan feltérképezett játékos érkezett.

Novothny Soma betalált korábbi csapata ellen, a Kisvárda legyőzte az Újpestet

Fotó: Török Attila

Marko Matanovics már az NB II-ben is fontos láncszeme volt a gépezetnek, őt a kölcsön után véglegesítette a klub. Ami az NB I-es érkezőket illeti: a Győrben nevelkedett, de többek között a Diósgyőrnél, az MTK-nál, legutóbb pedig a Zalaegerszegnél megforduló Medgyes Sinan, a kaposvári nevelés, legutóbb a Kecskemétet erősítő és a legutóbbi hétvégén győztes gólt szerző Nagy Krisztián, valamint a Videoton FC Fehérvártól visszatérő Bohdan Melnik folytatta nyártól kisvárdai színekben. Komoly NB I-es múlttal a háta mögött érkezett a legutóbb Lengyelországban légióskodó Novothny Soma, a csatár szintén szerzett már győztes gólt az idény során. Az NB II-es Budafoktól pedig a rutinos Oláh Bálinttal erősítették meg védelmüket a várdaiak.

Távozói oldalon sem túl hosszú a névsor, ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy főként kiegészítőemberek hagyták el a klubot, akkor nyugodtan summázhatjuk sikeresnek a nyári átigazolási piacot a Kisvárda Master Good FC-nél. A csapatkohézió úgy tűnik, tényleg rendben van az együttesnél, amely zsinórban három győzelmet számlál a Fizz Ligában, a jó hangulatról pedig a legutóbbi, ZTE elleni sikert követő öltözői videó is árulkodik.

Nyári játékosmozgás a Kisvárda Master Good FC-nél: Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként) Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC)

Pintér Filip (Vasas FC) Kölcsönből visszatérők: –

– Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

– Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, NK Varazdin – Horvátország, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)

Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, NK Varazdin – Horvátország, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia) Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)

Több mint egy csapatnyi új játékos a Szpariban

A Nyíregyháza Spartacus FC-nél már jóval nagyobb volt a mozgolódás, volt olyan hét, hogy négy új labdarúgó szerződtetését is bejelentette a klub, de még az átigazolási időszak utolsó előtti napján is érkezett játékos.

Kezdjük a távozókkal! Véglegesen 11 játékos hagyta el a klubot, ám közülük csak Nagy Barnabásra, Jarolav Navrátilra, Eppel Mártonra és az utolsó napon végül botrányos körülmények között eligazoló Aboubakar Keitára mondhatjuk azt, hogy alapemberek vagy fontos csapattagok voltak a 2024/2025-ös idényben. A többiek vagy a peremember kategóriájába sorolhatók, vagy sérülések miatt nem tudtak kibontakozni (ilyen Nika Kvekveskiri vagy Darko Velkovski). Meg kell említeni azonban a kölcsönbe távozók közül is három nevet, Beke Péter és Keresztes Krisztián személyében kulcsemberek mentek el, a télen érkezett Zan Medved pedig ugyan nem talált be tavasszal, az addig igen gólerős támadó nem kapott második esélyt a bizonyításra.