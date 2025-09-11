1 órája
Eldőlt, pénteken játszik a Szpari
Nyilvánosságra hozták az NB I. 7., 8. és 9. fordulójának menetrendjét. A Kisvárda bebetonozta magát a vasárnapokra, a Nyíregyháza Spartacus FC ellenben pénteken és szombaton játssza meccseit.
A hétvégén bekapcsolódik a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os kiírásába a Kisvárda Master Good FC és a Nyíregyháza Spartacus FC. Jövő hétvégétől azonban folytatódnak a Fizz Liga küzdelmei, három fordulót rendeznek meg zsinórban az újabb válogatott szünet előtt. Mutatjuk, pontosan mikor, hol, ki ellen lépnek pályára csapataink az NB I. következő játéknapjain.
Nyíregyháza Spartacus FC:
7. forduló:
- szeptember 20. (szombat), 16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paks
8. forduló:
- szeptember 26. (péntek), 20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC
9. forduló:
- október 4. (szombat), 14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC
Kisvárda Master Good FC:
7. forduló:
- szeptember 21. (vasárnap), 17.45: Kisvárda Master Good FC–Debreceni VSC
8. forduló:
- szeptember 28. (vasárnap), 14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good FC
9. forduló:
- október 5. (vasárnap), 19.00: Kisvárda Master Good FC–DVTK
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!