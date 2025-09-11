Eldőlt, pénteken játszik a Szpari

A hétvégén bekapcsolódik a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os kiírásába a Kisvárda Master Good FC és a Nyíregyháza Spartacus FC. Jövő hétvégétől azonban folytatódnak a Fizz Liga küzdelmei, három fordulót rendeznek meg zsinórban az újabb válogatott szünet előtt. Mutatjuk, pontosan mikor, hol, ki ellen lépnek pályára csapataink az NB I. következő játéknapjain.

A Nyíregyháza Spartacus FC szombaton játssza hazai mérkőzéseit a következő hetekben

Fotó: Bozsó Katalin

Nyíregyháza Spartacus FC: 7. forduló: szeptember 20. (szombat), 16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paks 8. forduló: szeptember 26. (péntek), 20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 9. forduló: október 4. (szombat), 14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC

Kisvárda Master Good FC: 7. forduló: szeptember 21. (vasárnap), 17.45: Kisvárda Master Good FC–Debreceni VSC 8. forduló: szeptember 28. (vasárnap), 14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good FC 9. forduló: október 5. (vasárnap), 19.00: Kisvárda Master Good FC–DVTK

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!