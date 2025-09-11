szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Eldőlt, pénteken játszik a Szpari

Nyilvánosságra hozták az NB I. 7., 8. és 9. fordulójának menetrendjét. A Kisvárda bebetonozta magát a vasárnapokra, a Nyíregyháza Spartacus FC ellenben pénteken és szombaton játssza meccseit.

Kerecsen József

A hétvégén bekapcsolódik a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os kiírásába a Kisvárda Master Good FC és a Nyíregyháza Spartacus FC. Jövő hétvégétől azonban folytatódnak a Fizz Liga küzdelmei, három fordulót rendeznek meg zsinórban az újabb válogatott szünet előtt. Mutatjuk, pontosan mikor, hol, ki ellen lépnek pályára csapataink az NB I. következő játéknapjain.

A Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC mérkőzéseinek időpontjai a Fizz Liga következő fordulóiban.
A Nyíregyháza Spartacus FC szombaton játssza hazai mérkőzéseit a következő hetekben
Fotó: Bozsó Katalin

Nyíregyháza Spartacus FC:

7. forduló:

  • szeptember 20. (szombat), 16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paks

8. forduló: 

  • szeptember 26. (péntek), 20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC

9. forduló:

  • október 4. (szombat), 14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC

Kisvárda Master Good FC:

7. forduló:

  • szeptember 21. (vasárnap), 17.45: Kisvárda Master Good FC–Debreceni VSC

8. forduló:

  • szeptember 28. (vasárnap), 14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good FC

9. forduló:

  • október 5. (vasárnap), 19.00: Kisvárda Master Good FC–DVTK

