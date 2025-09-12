Szpari: Alig több mint egy héten belül másodjára büntette a klubot az MLSZ

Mindössze nyolc napja számoltunk be arról, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá egy soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, jóllehet utóbbit hat hónapra felfüggesztette a FEB. Most újabb határozatot hoztak nyilvánosságra, melyből kiderült, a Nyíregyháza Spartacus FC-t újra megbüntették.

A Ferencváros és a Debreceni VSC ellen sem viselkedtek maradéktalanul jól a Nyíregyháza Spartacus FC ultrái az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szerint

Fotó: Bozsó Katalin

Nyíregyháza Spartacus FC: Újabb pénzbüntetés

A szeptember 10-i, NB I-re és NB II-re vonatkozó határozatok értelmében a Fegyelmi Bizottság

– az ETO-t a ZTE elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a ZTE-t az ETO és a Kisvárda ellen hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és öngyújtó játéktérre történt bedobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a Diósgyőrt az MTK elleni idegenbeli és a Puskás elleni hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és a vendégcsapat játékosának folyadékkal történt leöntéséért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a Nyíregyháza Spartacus FC-t az FTC elleni hazai és a DVSC elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért és az asszisztens műanyag pohárral történt megdobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a Kazincbarcikát a DVSC elleni hazai mérkőzésével kapcsolatban a rendezésre vonatkozó szabályzati előírások megsértéséért írásbeli figyelmeztetésben részesíti;

– a Fehérvárt a Csákvár és a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és konkrét személy szidalmazásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Továbbá a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésével kapcsolatban szurkolóinak rasszista kifejezés bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül prevenciós terv benyújtására kötelezi. Egyúttal a FEB a rasszista megnyilvánulás ismétlődése miatt elrendeli a sportszervezettel szemben korábbi határozatával kiszabott szektorbezárás szankció végrehajtását.