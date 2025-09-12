szeptember 12., péntek

Mária névnap

24°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

25 perce

Szpari: Alig több mint egy héten belül másodjára büntette a klubot az MLSZ

Címkék#Nyíregyháza Spartacus Football Club#MLSZ Fegyelmi Bizottság#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#MLSZ

Pénzbüntetéseket osztott ki a Magyar-labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A Nyíregyháza Spartacus FC mellett további három élvonalbeli klubot és egy másodosztályú együttest is szankcionáltak.

Kerecsen József

Mindössze nyolc napja számoltunk be arról, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá egy soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, jóllehet utóbbit hat hónapra felfüggesztette a FEB. Most újabb határozatot hoztak nyilvánosságra, melyből kiderült, a Nyíregyháza Spartacus FC-t újra megbüntették.

Megbüntette a Nyíregyháza Spartacus FC a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága.
A Ferencváros és a Debreceni VSC ellen sem viselkedtek maradéktalanul jól a Nyíregyháza Spartacus FC ultrái az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szerint
Fotó: Bozsó Katalin

Nyíregyháza Spartacus FC: Újabb pénzbüntetés

A szeptember 10-i, NB I-re és NB II-re vonatkozó határozatok értelmében a Fegyelmi Bizottság

– az ETO-t a ZTE elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a ZTE-t az ETO és a Kisvárda ellen hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és öngyújtó játéktérre történt bedobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a Diósgyőrt az MTK elleni idegenbeli és a Puskás elleni hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és a vendégcsapat játékosának folyadékkal történt leöntéséért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a Nyíregyháza Spartacus FC-t az FTC elleni hazai és a DVSC elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért és az asszisztens műanyag pohárral történt megdobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– a Kazincbarcikát a DVSC elleni hazai mérkőzésével kapcsolatban a rendezésre vonatkozó szabályzati előírások megsértéséért írásbeli figyelmeztetésben részesíti;

– a Fehérvárt a Csákvár és a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és konkrét személy szidalmazásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Továbbá a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésével kapcsolatban szurkolóinak rasszista kifejezés bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül prevenciós terv benyújtására kötelezi. Egyúttal a FEB a rasszista megnyilvánulás ismétlődése miatt elrendeli a sportszervezettel szemben korábbi határozatával kiszabott szektorbezárás szankció végrehajtását. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu