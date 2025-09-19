1 órája
Böde sem tudott segíteni, a Szpari legyőzte a Paksot
Már a második percben vezettek, hiába állt be Böde, ő sem tudott segíteni. A Nyíregyháza Spartacus FC remek játékkal győzte le a Paksot.
A válogatott szünet után hétvégén folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság, a Fizz Liga 7. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC a Paksot fogadja szombaton. Nem a legjobb előjelekkel várja az összecsapást Szabó István együttese, hiszen ebben az idényben mindössze négy pontot gyűjtött és a 10. pozícióból vágnak neki a kilencven percnek., ráadásul a MOL Magyar Kupában is búcsúztak az NB II-es Békéscsabával szemben. Ezzel a szemben a Paks remek formában futballozik, ugyan a Konferencia Ligától búcsúztak, hazai terepe azonban ezúttal is parádéznak. Bognár György tanítványai a bajnokságban még veretlenek, két döntetlenük mellett négyszer hagyták el győztesen a pályát és a tabella éléről várják a szombati találkozót. Nem temetjük a Szparit, de az előjelek vendégsikert vetítenek előre. De hát a papírforma azért van, hogy borítsa az esélytelenebbnek vélt csapat, így volt az előző kiírásban is, amikor november 29-én, a 14. fordulóban jártak Nyíregyházán a tolnaiak. Akkor kilenc pont volt a differencia a két gárda között a vendégek javára. Idézzük fel annak a találkozónak a legizgalmasabb pillanatait.
Parádésan kezdett a Nyíregyháza Spartacus FC
Több mint négyezer néző előtt a Tóth B. – Keresztes, Alaxai, Gengeliczki, – Nagy B., Toma, Kvekveszkiri, Baki – Beke, Kovácsréti, Eppel kezdő tizenegynek szavazott bizalmat Tímár Krisztián.
Az eltiltott Nagy Dominik helyett pályára lépő Beke Péter már az első percben bizonyította, hogy helye van a pályán. Nagy Barnabás bal oldali beadását fejelte Kovácsik kapujába (1–0). Ezután akadtak helyzetei a Paksnak is, a gólt azonban ismét a Szpari rúgta. A 18. percben Kovácsréti szögletből tekerte be a labdát a jobb felsőbe (2–0). Még fel sem ocsúdott a sokkból a vendég csapat, amikor tovább növelte előnyét a Szpari. Kovácsréti került ziccerbe, a labdát azonban kiütötte a paksi kapus, de éppen Beke elé, aki második gólját szerezte (3–0). Erre mondják, hogy álom kezdés, húsz perc elteltével 3–0-ra vezettek Eppel Mártonék. Keresztes ugyan „szépített”, de így is kétgólos előnnyel vonulhattak öltözőbe a mieink (3–1).
Maradt izgalom a végére
Fordulás után a Paks nagy energiákat mozgatott meg a további zárkózásért. A rutinos Böde beállásával tovább élénkült a játékuk és a zárkózás is sikerült nekik (3–2). Támadtak az egyenlítést, aztán a Szpari megiramodott a 90. percben, Babic kitette a labdát balra Nagy Barnabásnak, Nagy visszaemelt Babichoz, aki lerázta védőjét és a rövidbe lőtt. Ezzel alakult ki a végeredmény (4–2).
Egy ilyen forgatókönyvvel szombaton is kiegyeznénk.
Labdarúgás: NB I. | 15. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Paks 4–2 (3–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4052 néző, v.: Erdős (Bornemissza, Szalai).
- Nyíregyháza Spartacus FC Tóth B. – Keresztes, Alaxai, Gengeliczki, – Nagy, Toma (Keita, a szünetben), Kvekveskiri (Kovács, 81.), Baki – Beke (Pinte 67.), Kovácsréti (Babic, 81.), Eppel (Myke Ramos, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.
- Paks: Kovácsik – Vas, Kinyik, Lenzsér (Horváth, a szünetben), – Kovács (Győrfi, a szünetben), Vécsei (Gyurkics, 81.), Ötvös, Windecker, Osváth – Tóth, Varga (Böde, 70.). Vezetőedző: Bognár György.
- Gól: Beke (2., 20.), Kovácsréti (18.), Babic (90.), illetve Keresztes (öngól, 39.)., Böde (83.)
