Böde sem tudott segíteni, a Szpari legyőzte a Paksot

A válogatott szünet után hétvégén folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság, a Fizz Liga 7. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC a Paksot fogadja szombaton. Nem a legjobb előjelekkel várja az összecsapást Szabó István együttese, hiszen ebben az idényben mindössze négy pontot gyűjtött és a 10. pozícióból vágnak neki a kilencven percnek., ráadásul a MOL Magyar Kupában is búcsúztak az NB II-es Békéscsabával szemben. Ezzel a szemben a Paks remek formában futballozik, ugyan a Konferencia Ligától búcsúztak, hazai terepe azonban ezúttal is parádéznak. Bognár György tanítványai a bajnokságban még veretlenek, két döntetlenük mellett négyszer hagyták el győztesen a pályát és a tabella éléről várják a szombati találkozót. Nem temetjük a Szparit, de az előjelek vendégsikert vetítenek előre. De hát a papírforma azért van, hogy borítsa az esélytelenebbnek vélt csapat, így volt az előző kiírásban is, amikor november 29-én, a 14. fordulóban jártak Nyíregyházán a tolnaiak. Akkor kilenc pont volt a differencia a két gárda között a vendégek javára. Idézzük fel annak a találkozónak a legizgalmasabb pillanatait.

Kovácsréti Márk szerezte a Nyíregyháza Spartacus FC második gólját Fotó: Kovács Péter

Parádésan kezdett a Nyíregyháza Spartacus FC

Több mint négyezer néző előtt a Tóth B. – Keresztes, Alaxai, Gengeliczki, – Nagy B., Toma, Kvekveszkiri, Baki – Beke, Kovácsréti, Eppel kezdő tizenegynek szavazott bizalmat Tímár Krisztián.

Az eltiltott Nagy Dominik helyett pályára lépő Beke Péter már az első percben bizonyította, hogy helye van a pályán. Nagy Barnabás bal oldali beadását fejelte Kovácsik kapujába (1–0). Ezután akadtak helyzetei a Paksnak is, a gólt azonban ismét a Szpari rúgta. A 18. percben Kovácsréti szögletből tekerte be a labdát a jobb felsőbe (2–0). Még fel sem ocsúdott a sokkból a vendég csapat, amikor tovább növelte előnyét a Szpari. Kovácsréti került ziccerbe, a labdát azonban kiütötte a paksi kapus, de éppen Beke elé, aki második gólját szerezte (3–0). Erre mondják, hogy álom kezdés, húsz perc elteltével 3–0-ra vezettek Eppel Mártonék. Keresztes ugyan „szépített”, de így is kétgólos előnnyel vonulhattak öltözőbe a mieink (3–1).