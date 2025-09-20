2 órája
Egyet csak begyötört Edomwonyi, pontot szerzett a Szpari a listavezető ellen (fotók, videó)
Rémálomszerűen kezdődött a második félidő, de mindenképp rászolgált a pontszerzésre a csapat. A Nyíregyháza Spartacus FC a hajrában egyenlített a Paks ellen.
A listavezető, eddig imponálóan teljesítő Paks látogatott szombat délután a Városi Stadionba. A tolnaiak mindössze a ZTE és a Győr ellen vesztettek pontot, de legyőzni még senki nem tudta őket az idény során. Nehéz feladat várt tehát a Nyíregyháza Spartacus FC-re, amely egyébként az NB I-ben eddig kétszer diadalmaskodott az atomvárosiak ellen, ebből az egyik éppen tavaly történt hazai közönség előtt. Szabó István két meglepőt is húzott ezúttal, először jelölte a kezdőcsapatba Kovács Milánt és hosszú idő után került be Pavlosz Korrea is.
Az első gólszerzési lehetőség a Szparié volt, két perc elteltével Bright Edomwonyi lépett ki bal oldalon, beadása után Manner készített le Katona Bálintnak, aki fölé lőtt. A hatodik percben a Paks is eljutott ellenfele kapujáig, Windecker lövését azonban védte Kovács Dániel. A 9. percben egy hazaiak által elvesztett labda után az első ziccere is megvolt a vendégeknek, Tóth lövése után újra Kovács védett, más kérdés, hogy lesről indult a támadás.
Az első tíz perc után egyértelmű fölénybe került Bognár György együttese, a Nyíregyháza Spartacus FC gyakorlatilag egyáltalán nem tudta megtartani a labdát és folyamatos védekezésre kényszerült. Igaz az is, hogy ez helyzetekben nem mutatkozott meg, a 27. percben egy erőtlen fejes kerülte el a hazai kaput. Sőt, másfél perccel később a meccs addigi legnagyobb helyzetét a Szpari hagyta ki, Edomwonyi egy egyéni akció után lőtt, de Kovácsik lábbal védett. A 32. percben a nigériai újabb ziccerbe került, a kapus ezt is fogta, de hasonlóan a meccs elején a másik oldalon, itt is húzta a zászlót az asszisztens. Megélénkült a meccs ezekben a percekben, Manner kétszer is helyzetbe kerülhetett volna, ha jobb döntést hoz, a másik oldalon pedig Windecker életerős átlövését tolta ki Kovács.
A 38. percben a mérkőzésen harmadszor, Edomwonyival másodszor fordult elő, hogy ziccerben mehetett, megint Kovácsik nyerte a párharcot, majd intette a lest a partjelző. A Paks végzett el ezután kiváló helyről szabadrúgást, Horváth Kevin lövését Kovács ütötte fölé. A 44. percben újra szükség volt a kapus szép védésére, egy gyorsan elvégzett pontrúgás után aludt be a Szpari védelem. Gól nélkül ért véget az első játékrész.
Öltözőben maradt a Szpari
A szünetben egy helyen változtatott Szabó István, a sárga lapos Manner Balázs helyett Katona Mátyás folytatta.
A kezdés pedig rémálomszerű lett: a Paks vezető góljáig nem kellett egy percet várni, Zeke bal oldali beadását Hahn János fejelte a hosszúba.
Elcsendesült a stadion pár percre, majd az ultrák rákezdtek a "Harcoljatok értünk!" rigmusba. Az 52. minutumban Edomwonyi újra kilépett, ezúttal nem volt lesen, de lövése mellé is, fölé is ment. Két perccel később Katona Bálint lőtt gyönyörű cselsorozat után, alig ment el a rövid kapufa mellett.
Nyíregyháza Spartacus FC – Paksi FC mérkőzésFotók: Bozsó Katalin
A 60. percben Edomwonyi harmadszorra is megcsinálta a kihagyott ziccer-les kombinációt. A félidő felét követően Kovács Dániel védett hatalmasat Tóth Barna pördítése után, meccsben tartva ezzel a Nyíregyháza Spartacus FC-t.
A 78. percig sok érdemleges nem történt, nagy ziccer ekkor sem, Sankovic nem szorította le kellőképpen a lövést, pedig jó helyzetből próbálkozhatott. Átadta a területet a Paks, de a Szpari komoly nyomást nem tudott a vendégek kapujára gyakorolni. Az egyenlítés úgy tűnt, mégis összejött, Babunski első helyzetét gólra váltotta, de természetesen ő is lesről indult.
Aztán mégis sikerült: Bright Edomwonyit végre nem lesen találta meg a labda, Antonov remek beadását csúsztatta be, a 87. percben kiegyenlített a Nyíregyháza.
A 89. percben esély nyílt a fordításra is, de Antonov szabadrúgását védte Kovácsik. Az utolsó percek abszolút a Szpariról szóltak, de maradt az 1–1-es eredmény a lefújásig, a Nyíregyháza Spartacus FC pontot szerzett a listavezető Paks ellen.
Labdarúgás: NB I. | 7. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, x néző, v.: Kovács (Horváth, Szalai).
- Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Korrea, Katona L., – Benczenleitner (Antonov 76.), Kovács M. (Babunski 76.), Sankovic, Manner (Katona M., a szünetben, Májer, 63.), Farkas (Toma 63.), – Katona B., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
- Paks: Kovácsik, – Lenzsér, Vas, Vécsei, – Zeke, Papp, Windecker, Horváth (Gyurkits, 93.), Osváth, – Tóth (Böde 81.), Hahn (Pető 77.). Vezetőedző: Bognár György.
- Gól: Edomwonyi (87.), illetve Hahn (46.).
