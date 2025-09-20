Egyet csak begyötört Edomwonyi, pontot szerzett a Szpari a listavezető ellen (fotók, videó)

A listavezető, eddig imponálóan teljesítő Paks látogatott szombat délután a Városi Stadionba. A tolnaiak mindössze a ZTE és a Győr ellen vesztettek pontot, de legyőzni még senki nem tudta őket az idény során. Nehéz feladat várt tehát a Nyíregyháza Spartacus FC-re, amely egyébként az NB I-ben eddig kétszer diadalmaskodott az atomvárosiak ellen, ebből az egyik éppen tavaly történt hazai közönség előtt. Szabó István két meglepőt is húzott ezúttal, először jelölte a kezdőcsapatba Kovács Milánt és hosszú idő után került be Pavlosz Korrea is.

Nyíregyháza Spartacus FC–Paks: Bright Edomwonyi előtt több nagy lehetőség is adódott, egyet ki is használt.

Fotó: Bozsó Katalin

Az első gólszerzési lehetőség a Szparié volt, két perc elteltével Bright Edomwonyi lépett ki bal oldalon, beadása után Manner készített le Katona Bálintnak, aki fölé lőtt. A hatodik percben a Paks is eljutott ellenfele kapujáig, Windecker lövését azonban védte Kovács Dániel. A 9. percben egy hazaiak által elvesztett labda után az első ziccere is megvolt a vendégeknek, Tóth lövése után újra Kovács védett, más kérdés, hogy lesről indult a támadás.

Az első tíz perc után egyértelmű fölénybe került Bognár György együttese, a Nyíregyháza Spartacus FC gyakorlatilag egyáltalán nem tudta megtartani a labdát és folyamatos védekezésre kényszerült. Igaz az is, hogy ez helyzetekben nem mutatkozott meg, a 27. percben egy erőtlen fejes kerülte el a hazai kaput. Sőt, másfél perccel később a meccs addigi legnagyobb helyzetét a Szpari hagyta ki, Edomwonyi egy egyéni akció után lőtt, de Kovácsik lábbal védett. A 32. percben a nigériai újabb ziccerbe került, a kapus ezt is fogta, de hasonlóan a meccs elején a másik oldalon, itt is húzta a zászlót az asszisztens. Megélénkült a meccs ezekben a percekben, Manner kétszer is helyzetbe kerülhetett volna, ha jobb döntést hoz, a másik oldalon pedig Windecker életerős átlövését tolta ki Kovács.

A 38. percben a mérkőzésen harmadszor, Edomwonyival másodszor fordult elő, hogy ziccerben mehetett, megint Kovácsik nyerte a párharcot, majd intette a lest a partjelző. A Paks végzett el ezután kiváló helyről szabadrúgást, Horváth Kevin lövését Kovács ütötte fölé. A 44. percben újra szükség volt a kapus szép védésére, egy gyorsan elvégzett pontrúgás után aludt be a Szpari védelem. Gól nélkül ért véget az első játékrész.