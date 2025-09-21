1 órája
"Harcoljatok értünk!" Keresd meg magad, így szurkoltatok a szombati Szpari–Paks meccsen (fotókkal)
Több mint 4500-an szurkoltak ezúttal is a helyszínen a Szparinak. A Nyíregyháza Spartacus FC végül egy pontot szerzett a listavezető Paks ellen.
Előzetesen egyértelműen a vendégek voltak a Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC mérkőzés esélyesei, hiszen az aktuális bajnoki idényben még nem kaptak ki a tolnaiak, nem véletlenül vezették az NB I. tabelláját a forduló előtt. Már az első félidő is kiváló hangulatban telt, érdekes fordulatokat igen, gólokat még nem hozott ez a játékrész, a szünet után azonban megélénkült a meccs. A Paks gyorsan vezetést szerzett, ami után a Szpari ultrái neki is kezdtek a "Harcoljatok értünk!" rigmusnak. A játékosok pedig így is tettek, addig-addig támadtak, amíg Bright Edomwonyi sokadik próbálkozása már gólt ért, a lefújás után pedig a csapat és a közönség együtt ünnepelhette a nagyon fontos egy pontot a listavezető ellen. A szinte nyári időjárásban rendezett meccsre ezúttal is rengetegen, egészen pontosan 4535-en látogattak ki. Mutatjuk a szurkolói galériát.
Szurkolói galéria a Nyíregyháza Spartacus–Paksi FC mérkőzésen:
Spartacus – Paks szurkoló galéria - te is ott voltál a lelátón?Fotók: Bozsó Katalin
Labdarúgás: NB I. | 7. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4535 néző, v.: Kovács (Horváth, Szalai).
- Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Korrea, Katona L., – Benczenleitner (Antonov 76.), Kovács M. (Babunski 76.), Sankovic, Manner (Katona M., a szünetben, Májer, 63.), Farkas (Toma 63.), – Katona B., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
- Paks: Kovácsik, – Lenzsér, Vas, Vécsei, – Zeke, Papp, Windecker, Horváth (Gyurkits, 93.), Osváth, – Tóth (Böde 81.), Hahn (Pető 77.). Vezetőedző: Bognár György.
- Gól: Edomwonyi (87.), illetve Hahn (46.).
