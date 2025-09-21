szeptember 21., vasárnap

Szurkolói galéria

1 órája

"Harcoljatok értünk!" Keresd meg magad, így szurkoltatok a szombati Szpari–Paks meccsen (fotókkal)

Címkék#Paksi FC#Bright Edomwonyi#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#szurkolók

Több mint 4500-an szurkoltak ezúttal is a helyszínen a Szparinak. A Nyíregyháza Spartacus FC végül egy pontot szerzett a listavezető Paks ellen.

Kerecsen József

Előzetesen egyértelműen a vendégek voltak a Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC mérkőzés esélyesei, hiszen az aktuális bajnoki idényben még nem kaptak ki a tolnaiak, nem véletlenül vezették az NB I. tabelláját a forduló előtt. Már az első félidő is kiváló hangulatban telt, érdekes fordulatokat igen, gólokat még nem hozott ez a játékrész, a szünet után azonban megélénkült a meccs. A Paks gyorsan vezetést szerzett, ami után a Szpari ultrái neki is kezdtek a "Harcoljatok értünk!" rigmusnak. A játékosok pedig így is tettek, addig-addig támadtak, amíg Bright Edomwonyi sokadik próbálkozása már gólt ért, a lefújás után pedig a csapat és a közönség együtt ünnepelhette a nagyon fontos egy pontot a listavezető ellen. A szinte nyári időjárásban rendezett meccsre ezúttal is rengetegen, egészen pontosan 4535-en látogattak ki. Mutatjuk a szurkolói galériát. 

Szurkolói galéria a Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC NB I-es mérkőzésen.
Kicsik és nagyok egyaránt szurkoltak a Nyíregyháza Spartacus FC szombati mérkőzésén.
Fotó: Bozsó Katalin

Szurkolói galéria a Nyíregyháza Spartacus–Paksi FC mérkőzésen:

Spartacus – Paks szurkoló galéria - te is ott voltál a lelátón?

Fotók: Bozsó Katalin

Labdarúgás: NB I. | 7. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4535 néző, v.: Kovács (Horváth, Szalai).

  • Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Korrea, Katona L., – Benczenleitner (Antonov 76.), Kovács M. (Babunski 76.), Sankovic, Manner (Katona M., a szünetben, Májer, 63.), Farkas (Toma 63.), – Katona B., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
  • Paks: Kovácsik, – Lenzsér, Vas, Vécsei, – Zeke, Papp, Windecker, Horváth (Gyurkits, 93.), Osváth, – Tóth (Böde 81.), Hahn (Pető 77.). Vezetőedző: Bognár György.
  • Gól: Edomwonyi (87.), illetve Hahn (46.).

 

