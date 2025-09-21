"Harcoljatok értünk!" Keresd meg magad, így szurkoltatok a szombati Szpari–Paks meccsen (fotókkal)

Előzetesen egyértelműen a vendégek voltak a Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC mérkőzés esélyesei, hiszen az aktuális bajnoki idényben még nem kaptak ki a tolnaiak, nem véletlenül vezették az NB I. tabelláját a forduló előtt. Már az első félidő is kiváló hangulatban telt, érdekes fordulatokat igen, gólokat még nem hozott ez a játékrész, a szünet után azonban megélénkült a meccs. A Paks gyorsan vezetést szerzett, ami után a Szpari ultrái neki is kezdtek a "Harcoljatok értünk!" rigmusnak. A játékosok pedig így is tettek, addig-addig támadtak, amíg Bright Edomwonyi sokadik próbálkozása már gólt ért, a lefújás után pedig a csapat és a közönség együtt ünnepelhette a nagyon fontos egy pontot a listavezető ellen. A szinte nyári időjárásban rendezett meccsre ezúttal is rengetegen, egészen pontosan 4535-en látogattak ki. Mutatjuk a szurkolói galériát.

Kicsik és nagyok egyaránt szurkoltak a Nyíregyháza Spartacus FC szombati mérkőzésén.

Fotó: Bozsó Katalin

Szurkolói galéria a Nyíregyháza Spartacus–Paksi FC mérkőzésen: