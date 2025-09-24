Nem elég, hogy kiesett a Szpari, szurkolói miatt még fizetnie is kell

Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a másodosztályú Békéscsaba vendégeként búcsúzott a további küzdelmektől. Nem elég azonban a kínos kudarc, a Szparinak szurkolói miatt fizetnie is kell.

A Nyíregyháza Spartacus FC nem először fizet szurkolói miatt Fotó: Békéscsaba 1912 Előre/Facebook/Seres Sándor

Nyíregyháza Spartacus FC: Újabb pénzbüntetés

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága öt klubot pénzbüntetéssel sújtott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulós mérkőzései kapcsán, illetve hat élvonalbeli és egy másodosztályú egyesülettel szemben eljárást indított a hétvégi bajnoki találkozók után.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) szeptember 23-i ülésén hozott határozat érinti a Békéscsaba–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzést is. A FEB a Nyíregyházát szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

Ha ez nem lenne elég, a 7. forduló kapcsán (Nyíregyháza Spartacus FC–Paks) is eljárás indult a csapat ellen a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt. Nem ez volt az első alkalom, hogy a Szparit megbüntették, alig tíz napja hozták a legutóbbi elmarasztaló határozatot. A szeptember 10-i, NB I-re vonatkozó határozatok értelmében a Fegyelmi Bizottság a Nyíregyháza Spartacus FC-t az FTC elleni hazai és a DVSC elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért és az asszisztens műanyag pohárral történt megdobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

