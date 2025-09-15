2 órája
Ekkora a baj? Belekeseredett Szabó István a kupakudarcba, most már játékosneveket is említett a vereség után
Mindkét vármegyei NB I-es csapatunknak egy másodosztályú gárda jelentette a végállomást. A Nyíregyháza Spartacus FC tizenegyespárbaj után esett ki, a Kisvárda Master Good FC hiába szaladt az eredmény után.
Nemhogy sok, semmilyen babér nem termett vármegyei csapataink számára az elmúlt hétvégén a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Szombaton elsőként a Vásárosnamény búcsúzott a sorozattól, az NB I-es Zalaegerszeg nem bízta a véletlenre a Vármegyei I. osztályban érdekelt együttesünk ellen. A nap későbbi részében a Nyíregyháza Spartacus FC a Békéscsaba elleni maratoni csata végén esett ki, miután alulmaradt a tizenegyespárbajban, majd a Kisvárda Master Good FC sem jutott túl másodosztályú ellenfelén, az Ajka 3–1-re nyerte a párharcot. Vasárnap aztán a Tarpa sem járt sikerrel, így négy vármegyei alakulatunk közül egy sem lesz ott a legjobb 32 között.
A Nyíregyháza Spartacus FC támadóira panaszkodott Szabó István
A bajnokságban való botladozás után a kupasorozattól remélték volna azt a Nyíregyháza Spartacus FC-nél, hogy elhozza a formajavulást. Nem is tartalékolt Szabó István, erős kezdőt küldött a pályára, a játék azonban ezúttal is akadozott. A Békéscsaba egyenrangú ellenfele volt a Szparinak, jól védekezett és időnként el-eljutott Kersák kapujáig. A vendégek előtt is adódtak lehetőségek, de egyértelműen hiányzott az átütőerő a játékból, így egészen a kétszer 15 perces hosszabbítás végéig maradt a gól nélküli állás. Az idegek csatáját aztán a csabaiak bírták jobban, így nem maradt más hátra, mint gratulálni az ellenfélnek.
– Először is gratulálok a Békéscsabának, a büntetőknél jobb döntéseket hoztak. A rendes játékidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, több helyzetünk volt, nagy nyomást helyeztünk a hazai csapatra. A hosszabbításban voltak játéktérre nem való jelenetek, itt az időhúzásra gondolok, de ez nem mentség. A rendes játékidőben Katona Bálint és Edomwonyi volt a pályán, majd később Babunszki és Kovácsréti, ha ők nem tudják eldönteni a meccset, akkor kiben bízzunk?
– fogalmazott Szabó István a mérkőzés után, talán először említve meg konkrét neveket egy vereség után. Frusztrációja érthető, hiszen csapata közel egy hónapja nyert utoljára, az egyébként a Szpari egyetlen győzelme az új szezonban, a mérsékelt teljesítményt látva pedig egyre több szurkoló fejezi ki nemtetszését.
Futottak az eredmény után
A Kisvárda Master Good FC sem járt sikerrel, a rétköziek 3–1-re kaptak ki az ugyancsak másodosztályú Ajkától, ami után természetesen Gerliczki Máté vezetőedző is csalódott volt.
– Mivel tavaly bajnoki mérkőzésen is kikaptunk itt, tudtuk, hogy most is nagyon nehéz dolgunk lesz, és ez be is igazolódott. Az Ajka keményen, és mondhatni jól is játszott, remekül használta ki a helyzeteit. Szemben velünk, hiszen mi elrontottuk azokat az elején, és ilyenkor ez adja magát, hogy visszaüthet. A második félidő elején rögtön gólt szerzett a hazai csapat, onnantól kezdve futnunk kellett az eredmény után, ami nem állt jól nekünk. Nem is jött össze csak a szépítés – értékelt Gerliczki.
A Szpari legközelebb szombaton a Paks ellen javíthat hazai pályán, a Kisvárda vasárnap a DVSC-t fogadja.