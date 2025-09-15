Ekkora a baj? Belekeseredett Szabó István a kupakudarcba, most már játékosneveket is említett a vereség után

Nemhogy sok, semmilyen babér nem termett vármegyei csapataink számára az elmúlt hétvégén a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Szombaton elsőként a Vásárosnamény búcsúzott a sorozattól, az NB I-es Zalaegerszeg nem bízta a véletlenre a Vármegyei I. osztályban érdekelt együttesünk ellen. A nap későbbi részében a Nyíregyháza Spartacus FC a Békéscsaba elleni maratoni csata végén esett ki, miután alulmaradt a tizenegyespárbajban, majd a Kisvárda Master Good FC sem jutott túl másodosztályú ellenfelén, az Ajka 3–1-re nyerte a párharcot. Vasárnap aztán a Tarpa sem járt sikerrel, így négy vármegyei alakulatunk közül egy sem lesz ott a legjobb 32 között.

A Nyíregyháza Spartacus FC nem bírt másodosztályú ellenfelével

Fotó: Seres Sándor

A Nyíregyháza Spartacus FC támadóira panaszkodott Szabó István

A bajnokságban való botladozás után a kupasorozattól remélték volna azt a Nyíregyháza Spartacus FC-nél, hogy elhozza a formajavulást. Nem is tartalékolt Szabó István, erős kezdőt küldött a pályára, a játék azonban ezúttal is akadozott. A Békéscsaba egyenrangú ellenfele volt a Szparinak, jól védekezett és időnként el-eljutott Kersák kapujáig. A vendégek előtt is adódtak lehetőségek, de egyértelműen hiányzott az átütőerő a játékból, így egészen a kétszer 15 perces hosszabbítás végéig maradt a gól nélküli állás. Az idegek csatáját aztán a csabaiak bírták jobban, így nem maradt más hátra, mint gratulálni az ellenfélnek.

– Először is gratulálok a Békéscsabának, a büntetőknél jobb döntéseket hoztak. A rendes játékidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, több helyzetünk volt, nagy nyomást helyeztünk a hazai csapatra. A hosszabbításban voltak játéktérre nem való jelenetek, itt az időhúzásra gondolok, de ez nem mentség. A rendes játékidőben Katona Bálint és Edomwonyi volt a pályán, majd később Babunszki és Kovácsréti, ha ők nem tudják eldönteni a meccset, akkor kiben bízzunk?

– fogalmazott Szabó István a mérkőzés után, talán először említve meg konkrét neveket egy vereség után. Frusztrációja érthető, hiszen csapata közel egy hónapja nyert utoljára, az egyébként a Szpari egyetlen győzelme az új szezonban, a mérsékelt teljesítményt látva pedig egyre több szurkoló fejezi ki nemtetszését.