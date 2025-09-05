Labdarúgás
4 órája
Edzőmeccset játszik ma a Szpari
A válogatott szünet okán bajnoki mérkőzést ezen a hétvégén sem az NB I-ben, sem az NB II-ben nem rendeznek, nem marad meccs nélkül a Nyíregyháza Spartacus FC. Szabó István együttese pénteken a Szatmárnémeti ellen lép pályára felkészülési találkozón Városi Stadionban. Nézők azonban nem lehetnek jelen, hiszen a helyszínen már javában zajlanak a szombati LEGO® Játékváros előkészületei, így zárt kapuk mögött mérkőznek meg a felek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre