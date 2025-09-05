Edzőmeccset játszik ma a Szpari

A válogatott szünet okán bajnoki mérkőzést ezen a hétvégén sem az NB I-ben, sem az NB II-ben nem rendeznek, nem marad meccs nélkül a Nyíregyháza Spartacus FC. Szabó István együttese pénteken a Szatmárnémeti ellen lép pályára felkészülési találkozón Városi Stadionban. Nézők azonban nem lehetnek jelen, hiszen a helyszínen már javában zajlanak a szombati LEGO® Játékváros előkészületei, így zárt kapuk mögött mérkőznek meg a felek.

Zárt kapuk mögött rendezik a Nyíregyháza Spartacus FC–Szatmárnémeti felkészülési mérkőzést

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu