Kiszakadt a gólzsák, nyert a Szpari az edzőmeccsen

A válogatott szünet okán hétvégén tétmérkőzésen nem lép pályára a Nyíregyháza Spartacus FC, kihasználva az alkalmat Szabó István és a szakmai stáb úgy döntött, edzőmérkőzésre hívja a Szatmárnémeti együttesét a Városi Stadionba. A találkozót pénteken 13 órától rendezték.

Edomwonyi is betalált, a Nyíregyháza Spartacus FC fölényes győzelmet aratott

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

A nyiregyhazaspartacus.hu beszámolója szerint az első félidőben több lehetőséget is kidolgozott a Szpari, a 23. percben pedig a vezetést is sikerült megszerezni, Kovácsréti beadása után Evangelou fejelt a kapuba.

Nem kellett sokat várni a második találatra, a 30. percben Manner remek indítása után Kovácsréti vezette a kapusra a labdát, és értékesítette a ziccert, két gólosra növelve az előnyt.

Kilenc perccel később Antonov beadása után Manner elé pattant a labda, aki a hosszú alsó sarokba lőtt, majd még az első félidő végén jött a negyedik találat, Katona Bálint beadására Edomwonyi érkezett jól.

Fordulás után Kovácsréti átadását követően a héten igazolt Gilbert lőtt távolról nagy gólt. A 87. percben Benczenleitner a 16-oson belül Oláhnak készítette le a labdát, aki a hosszú alsóba lőtt, beállítva a 6-0-s végeredményt.