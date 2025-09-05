3 órája
Kiszakadt a gólzsák, nyert a Szpari az edzőmeccsen
A román másodosztályú Szatmárnémeti ellen lépett pályára a csapat zárt kapus mérkőzésen. A Nyíregyháza Spartacus FC 6–0-ra nyerte a találkozót.
A válogatott szünet okán hétvégén tétmérkőzésen nem lép pályára a Nyíregyháza Spartacus FC, kihasználva az alkalmat Szabó István és a szakmai stáb úgy döntött, edzőmérkőzésre hívja a Szatmárnémeti együttesét a Városi Stadionba. A találkozót pénteken 13 órától rendezték.
A nyiregyhazaspartacus.hu beszámolója szerint az első félidőben több lehetőséget is kidolgozott a Szpari, a 23. percben pedig a vezetést is sikerült megszerezni, Kovácsréti beadása után Evangelou fejelt a kapuba.
Nem kellett sokat várni a második találatra, a 30. percben Manner remek indítása után Kovácsréti vezette a kapusra a labdát, és értékesítette a ziccert, két gólosra növelve az előnyt.
Kilenc perccel később Antonov beadása után Manner elé pattant a labda, aki a hosszú alsó sarokba lőtt, majd még az első félidő végén jött a negyedik találat, Katona Bálint beadására Edomwonyi érkezett jól.
Fordulás után Kovácsréti átadását követően a héten igazolt Gilbert lőtt távolról nagy gólt. A 87. percben Benczenleitner a 16-oson belül Oláhnak készítette le a labdát, aki a hosszú alsóba lőtt, beállítva a 6-0-s végeredményt.
Nyíregyháza Spartacus FC–Satu Mare 6–0 (4–0)
Nyíregyháza: Kovács D. - Májer, Evangelou, Katona L., Antonov, Benczenleitner, Katona M., Kovácsréti, Katona B., Manner, Edomwonyi. Csere: Kersák, Czimer-Nyitrai, Oláh, Babunski, Jokic, Gilbert, Korrea. Vezetőedző: Szabó István.
Gól: Evangelou, Kovácsréti, Manner, Edomwonyi, Gilbert, Oláh.
Gyászolnak a szurkolók és a játékosok Szabolcsban: elhunyt a közkedvelt edző
Látunk megint dühöngő Ronaldót? Talpig úriemberek voltak a szabolcsi edzők a vb-selejtezők előtt