Labdarúgó NB I.

1 órája

Edzőt buktathat a Szpari pénteken!

Címkék#Kovács Milán#katona levente#Nyíregyháza Spartacus#Újpest FC#Újpest#Szpari#NB I

Hétvégén már a 8. fordulót rendezik az NB I-ben. A Nyíregyháza Spartacus FC az Újpest vendége lesz, Szabó István együttese tovább szeretné nyújtani a lilák hazai nyeretlenségi sorozatát.

Kerecsen József

Bravúros döntetlent ért el az előző fordulóban a Nyíregyháza Spartacus FC, hiszen a listavezető Paks ellen ért el 1–1-es döntetlent hazai pályán. Péntek este legalább a legutóbbi teljesítményre, de mindenképpen jobb helyzetkihasználására lesz szükség ahhoz, hogy megtörjön egy 45 éves átok, a Szpari ugyanis egyetlen idegenbeli sikerét 1980-ban aratta a Megyeri úton. A közvélemény egyébként az Újpestet a dobogós helyezések egyik legfőbb várományosaként tartotta számon a 2025/2026-os idényt megelőzően, a lilák azonban eddig mindössze két ponttal szereztek többet a Nyíregyházánál. 

Péntek este Újpest–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzést rendeznek az NB I-ben.
Tavaly rendre szoros meccseket játszott egymással az Újpest és a Nyíregyháza Spartacus FC.
Fotó: Kovács Péter

Az Újpest szezonbéli egyetlen hazai győzelmét még az NB I. első fordulójában aratta a Diósgyőr ellen, azóta azonban a Paks, a Kisvárda Master Good és az MTK is elvitte a három pontot a Szusza Ferenc Stadionból. Erre készül a Nyíregyháza Spartacus FC is. 

– A Paks ellen szervezettek voltunk, és erre lesz szükség pénteken is. Szeretnénk pontot, pontokat szerezni a fővárosban, ehhez az is kell, hogy a helyzeteinket jól használjuk ki – mondta Kovács Milán, aki múlt hétvégén végre ott lehetett a kezdőcsapatban, miután felépült sérüléséből. A középpályás egyébként tavasszal betalált a lilák ellen, az ő 64. percben szerzett találatával még vezetett a Szpari a Megyeri úton, végül 2–2 lett a végeredmény. 

Egyébiránt az azt megelőző, nyíregyházi bajnoki is döntetlenre végződött (0–0), míg a két gárda idénybeli első találkozása során az Újpest egy hajrában szerzett góllal tartotta otthon a három pontot (1–0). A meccstörténelem egyébként egyértelmű fővárosi fölényt mutat, 15 győzelmet arattak eddig a Nyíregyháza Spartacus FC négy sikerével szemben, nyolcszor pedig döntetlen lett a vége. 

Jó irányban a Nyíregyháza Spartacus FC?

Katona Levente figyelmeztet, remek játékosok alkotják az Újpestet.
Fotó: Czinege Melinda

Az utóbbi mérkőzéseken a Szpari-védelem stabil tagja volt Katona Levente, aki a nyár végén a Kecskeméttől szerződött a szabolcsi megyeszékhely csapatához. A 23 esztendős labdarúgó szeretne visszaadni valamit a szurkolóknak, akik minden mérkőzésen fantasztikus hangulatot teremtenek. Arról is beszélt ugyanakkor, hogy nem érdemes az Újpest utóbbi hetekben mutatott formájából kiindulni.

– Az Újpest az utóbbi időben nem olyan eredményeket ért el, amelyeket a szurkolók elvárnak, ettől függetlenül remek csapatról beszélünk, tele minőségi játékosokkal. Parázs mérkőzésre számítok, a Megyeri úton mindig kiváló a hangulat. Mi is tartozunk a drukkereknek, a klubnak és a városnak is a jó eredményekkel. Remélem pénteken meg tudjuk örvendeztetni őket

 – mondta az 50. NB I-es meccsére készülő védő a klub hivatalos weboldalán.

Katona Levente a Nemzeti Sport-nak is megszólalt a minap, ott arról is beszélt, érzése szerint jó irányba mennek a dolgok a csapatnál.

– Én augusztus közepén csatlakoztam a klubhoz, már ment a bajnokság, idő kell az összecsiszolódáshoz, de napról napra jobbak vagyunk, a játékunk kezd összeállni, folyamatosan fejlődünk. Egyértelműen jó irányba haladunk, a győzelmek pedig hatványozottan segítenek az előrejutásban. Érezzük, hogy a szurkolóink mellettünk állnak, a várossal együtt ők is megérdemlik, hogy Nyíregyházának remek NB I-es csapata legyen. Ezért küzdünk minden meccsen, így lesz ez pénteken is.

Egy biztos, az újpestieken hatalmas nyomás lesz a Szpari elleni bajnokin, hiszen az elmúlt hétvégi Kazincbarcika elleni vereség után a szurkolók alaposan felkérdezték a csapatot és személyesen Damir Krznart is. Számos vélekedés szerint, ha a Nyíregyháza Spartacus FC péntek este legyőzi a lila-fehéreket, az könnyen a horvát vezetőedző munkájába kerülhet. A mérkőzés 20.00-tól kezdődik.

  • A két csapat legutóbbi bajnokija májusban:

 

