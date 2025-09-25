Micsoda fejes volt! – A Szpari legyőzte az Újpestet

A listavezető Paks elleni döntetlent követően, a Fizz Liga 8. fordulójának nyitómérkőzésén pénteken az Újpest vendége lesz a Nyíregyháza Spartacus FC. Múlt ősszel a Szusza Ferenc Stadionban a lilák egy utolsó percben lőtt góllal tartották otthon a három pontot, a két gárda februárban gól nélküli döntetlent játszott egymással a Városi Stadionban. Májusban ismét Budapesten találkoztak a felek, 2–2 lett a végeredmény, amellyel eldőlt, hogy a Szpari megőrizte élvonalbeli tagságát.

A Nyíregyháza Spartacus FC májusban döntetlen játszott az Újpesttel fotó: Kovács Péter

Nyíregyháza Spartacus FC: nőnapi diadal

A pénteki lesz a 28. egymás elleni találkozójuk, a Szpari négyszer győzött eddig. Képzeletbeli naptárunkat egészen az ezredfordulóig kell visszalapoznunk a legutóbbi Nyíregyháza-diadalig, 2000. március 8-án hazai pályán Őze Tibor együttese 2–1-re győzte le a lilákat.

A Bukovics József sípszavára induló találkozót 4000 néző kísért figyelemmel a helyszínen. Az elején enyhe fölényben futballoztak a hazaiak, mégis az UTE jutott előnyhöz.

A 17. percben Dvéri végzett el szabadrúgást a bal oldalról, a beívelt labdát Pető 5 méterről, Celeszkit megelőzve a jobb sarokba fejelte (0–1).

Ezt alig tíz perc elteltével egalizálta a Szpari.

A 28. percben Karkusz adott be balról, Lőw lerántotta Domokost az öt és felesnél, Bukovics határozottan mutatott a büntetőpontra, a 11-est Csernijenko magabiztosan lőtte a jobb sarokba (1–1).

Az egyenlítés lendületet adott a csapatnak, és ekkor bizony Bíró bravúrjai tartották az Újpestet, igaz a másik oldalon is akadt Kovács Zoltánnak egy ígéretes, egyben lesgyanús megugrása. Érezhető volt a lilák védelmén, hogy az eltiltások miatt nem összeszokott, de ezt ekkor még nem sikerült kihasználni. Igazán később sem, mégis gólt ért el a házigazda Szatke révén.

A 60. percben Kondora jobb oldali szögletét Szatke 6 méterről csúsztatta a bal sarokba, kialakítva ezzel a végeredményt (2–1).

Szatke fejesénél tehetetlen volt Bíró Szabolcs kapus fotó: Km-archív

Ezzel a sikerrel akkor a Szpari feljött a 11. helyre, míg Várhidi Péter együttese a 7. pozícióból várta a folytatást. A bajnokságot végül 44 ponttal a 9. helyen zárta a nyíregyházi gárda.

A mérkőzés jegyzőkönyve Nyírség-Spartacus–Újpest 2–1 (1–1)

Nyíregyháza, 4000 néző, V: Bukovics (Sápi, Ortó).

Nyírség-Spartacus: Celeszki – Ács, Szatke, Nagy – Turóczi, Dican, Novák (Bessenyei, 62.), Kondora, Karkusz – Csernijenko, Domokos (Kocsis, a szünetben). Edző: Őze Tibor.

Újpest: Bíró – Kiskapusi, Kovács P., Kerényi – Jenei (Csillag, 74.), Pető, Dvéri, Lőw, Tóth – Waltner (Kopunovics, 65.), Kovács Z. Edző: Várhidi Péter.

Gól: Csernijenko (28., 11-esből), Szatke (60.), illetve Pető (17.)

