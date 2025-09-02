NB I.
1 órája
Nem sok idő jutott neki... Csehországban folytatja a Szpari csatára
Távozott a Nyíregyháza Spartacus FC-től a szlovén Zan Medved, adta hírül a nyiregyhazaspartacus.hu. A klub mindenben megállapodott a Slovácko-val, melynek értelmében a 26 esztendős csatár jövő nyárig kölcsönben a cseh élvonalbeli együttest erősíti. Medved az előző idény téli átigazolási időszakában érkezett a Szparihoz a Kassától, 13 NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett. A nyár folyamán már nem számított rá a szakmai stáb, az edzőtáborba sem utazott el a csapattal, várható volt, hogy valamilyen formában a távozás útjára lép.
5 órája
Kezdődik a Vármegyei Kupa, mutatjuk újra, hol és mikor játszanak a csapatok
