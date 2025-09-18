Veretlen ellenfél érkezik a Városi Stadionba

Az idei szezonban eddig veretlen, ezáltal listavezető Paksi FC érkezik szombat délután Nyíregyházára. A Fizz Liga hetedik fordulójában Bognár György gárdája az első hely megtartásának reményében lép pályára, míg a Szpari végre-valahára elkezdené a kapaszkodást. Mint ismert, a szabolcsi egylet eddigi hat bajnokijából mindössze egyet nyert meg, négyet elveszített, és egyszer, a Kisvárda elleni első fordulóban döntetlent játszott. Nyíregyháza

A Nyíregyháza ellen is bizonyítana Tóth Barna

Fotó: Magyar Nemzet

Győzni szeretne a Paks a Nyíregyháza otthonában

– Számomra a bajnoki szünet hatalmas élmény volt, hiszen lehetőséget kaptam a válogatottban, sőt be is tudtam mutatkozni. Egy nagyon intenzív kilenc-tíz napot töltöttünk Telkiben, de nagyon élveztem, és bízom benne, hogy lesz még lehetőségem a nemzeti csapatban szerepelni – vezette fel a találkozót a Paks honlapján a tolnai gárda válogatott labdarúgója, Tóth Barna. – Ilyenkor a szünet utáni első mérkőzés mindig kulcsfontosságú, hiszen nem mindegy, hogy a csapat milyen ritmusban tud visszatérni a bajnokságba. A Nyíregyháza egy nagyon szervezett, és taktikilag felkészült csapat, de úgy gondolom, hogy nekünk egyértelműen a három pont megszerzése lesz a célunk.