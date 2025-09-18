szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari

3 órája

Veretlen ellenfél érkezik a Városi Stadionba

Címkék#Paksi FC#Nyíregyháza#labdarúgás

A listavezetőt fogadja szombaton a Nyíregyháza Spartacus FC.

Az idei szezonban eddig veretlen, ezáltal listavezető Paksi FC érkezik szombat délután Nyíregyházára. A Fizz Liga hetedik fordulójában Bognár György gárdája az első hely megtartásának reményében lép pályára, míg a Szpari végre-valahára elkezdené a kapaszkodást. Mint ismert, a szabolcsi egylet eddigi hat bajnokijából mindössze egyet nyert meg, négyet elveszített, és egyszer, a Kisvárda elleni első fordulóban döntetlent játszott. Nyíregyháza

Nyíregyháza
A Nyíregyháza ellen is bizonyítana Tóth Barna
Fotó: Magyar Nemzet 

Győzni szeretne a Paks a Nyíregyháza otthonában

– Számomra a bajnoki szünet hatalmas élmény volt, hiszen lehetőséget kaptam a válogatottban, sőt be is tudtam mutatkozni. Egy nagyon intenzív kilenc-tíz napot töltöttünk Telkiben, de nagyon élveztem, és bízom benne, hogy lesz még lehetőségem a nemzeti csapatban szerepelni – vezette fel a találkozót a Paks honlapján a tolnai gárda válogatott labdarúgója, Tóth Barna. – Ilyenkor a szünet utáni első mérkőzés mindig kulcsfontosságú, hiszen nem mindegy, hogy a csapat milyen ritmusban tud visszatérni a bajnokságba. A Nyíregyháza egy nagyon szervezett, és taktikilag felkészült csapat, de úgy gondolom, hogy nekünk egyértelműen a három pont megszerzése lesz a célunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu