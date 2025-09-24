Nemzetközileg elismert edző a Nyíregyházi Sportcentrum cselgáncs-szakosztályának élén!

A szatmárnémetiből származó tréner több mint negyven éve cselgáncsozik, az elmúlt években már edzőként is tevékenykedik. Tanítványai rendre érmes helyezéseket szereznek. Nem csupán Romániában ért el sikereket, létrehozott egy szakosztályt Zajtán és nevelt sportolót a magyar válogatott keretébe is. A Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, Kőhalmi Richárd nagy reményeket fűz a szakember érkezéséhez.

Gergely Attila, edző és Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

A jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a cselgáncsozásra a Nyíregyházi Sportcentrum

– Egyesületünk tizenöt szakosztállyal működik, köztük több is rendkívül sikeres, viszont a dzsúdó kapcsán úgy éreztük, hogy nincsenek kihasználva a lehetőségeink – fogalmazott az ügyvezető. – Szeretnénk, hogy új lendületet kapjon és fejlődjön ez a szakágunk is. Olyan sportágról beszélünk, amelyben hazánk világversenyeken és mindennek a csúcsán, az olimpián is kiválóan szerepel. Bízunk benne, hogy a magyar cselgáncsozó sikerekhez a Nyíregyházi Sportcentrum is hozzájárulhat a jövőben! Gergely Attila személyében nemzetközileg is elismert, Magyarországon és külföldön is jó kapcsolatokat ápoló szakemberrel erősödött az egyesületünk. Az ő irányításával, az alapoktól indulva szeretnénk eljutni a csúcsig.

A tréner az elmúlt hetekben napi szinten egyeztetett a tervekről Kőhalmi Richárddal és már személyesen is megtekintette a nyíregyházi infrastrukturális lehetőségeket.

Gergely Attila

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

– Rendkívül megtisztelő a Nyíregyházi Sportcentrum megkeresése és egyben nagy kihívás is az ország olyan régiójában meghonosítani szeretett sportágamat, ahol legalulról kell elindulni – mondta el Gergely Attila. – Szeretnénk minél sikeresebbé válni már a közeli jövőben is. Olimpiai ciklusokban gondolkodom, remélem, már négy éven belül felmutathatunk szép eredményeket.

Ide kapcsolódó hír, hogy október 2-án dzsúdótoborzót tartanak a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A programon nemzetközileg sikeres cselgáncsozók bemutatóját láthatják.