Úszás

3 órája

Debrecenben parádéztak a nyíregyházi szeniorok

Hétvégén Debrecenben rendezték a IV. Dr. Rentka László emlékversenyt. A nyíregyházi szeniorok remekült teljesítettek a népes mezőnyben..

Hétvégén Debrecenben rendezték a IV. Dr. Rentka László emlékversenyt, a megméretésen 43 csapat, több mint 200 versenyzője majdnem 1000 rajtot teljesített. Ebben a népes mezőnyben alaposan kitett magáért a Nyíregyházi Sportcentrumot 2 női és 5 férfi versenyzője, a nyíregyházi szeniorok 18 arany-, 10 ezüst-, mellett 9 bronzéremmel zártak. 

nyíregyházi szeniorok
A nyíregyházi szeniorok (balról jobbra): Cseh Imre, Cserés Miklós, Dr. Szokol Dianna,   Kirjákné Gyurján Emese, Hajdu Gyula, Hudáky Zoltán fotó: magánarchívum

A korcsoportos értékelésen kívül néhány számban összetett eredményt is hirdettek (a korcsoportos világcsúcshoz viszonyított százalékos eredmény alapján), amelyben szintén jeleskedtek a nyíregyházi úszók. A 200 m-es gyorsúszás Puskás Pál emlékszámát a férfiak között Cserés Miklós nyerte, a 200 m-es mellúszás Vermes Albán emlékszámban Cseh Imre első, Cserés Miklós második helyezett lett. A hölgyeknél 200 m-es mellúszás Vermes Albán emlékszámában Dr. Szokol Dianna állhatott fel a dobogó második fokára. A legjobb vegyes úszó (ötös verseny) harmadik helyezettje a férfiak között Hajdu Gyula lett.

Egyéni mellett váltóban is nyertek érmeket

A váltóversenyszámok közül a 4*50 m vegyes úszásban (Cserés, Cseh, Hajdu, Hudáky) arany, a 4*50 m gyors úszásban (Hanász, Bódi, Hudáky, Cserés) bronzérmet szerzett a férfi csapat. Egy aranyat a 4*50 m gyorsúszás váltóban Cseh Imre is szerzett egy klubok közötti csapat részeként.
A csapat edzéseit továbbra is Kovács Rita segíti.

A nyíregyházi szeniorok eredményei

Dr. Szokol Dianna (1 arany, 1 ezüst, 1 bronz)
Arany: 200 m mell
Ezüst: 400 m gyors
Bronz: 200 m gyors
Kirjákné Gyurján Emese (1 ezüst, 3 bronz)
Ezüst: 100 m mell
Bronz: 50 m gyors, 100 m gyors, 100 m hát
Cserés Miklós (6 arany)
Arany: 200 m gyors, 200 m hát, 100 m mell, 200 m mell, 200 m vegyes, 400 m vegyes
Cseh Imre (5 arany, 3 ezüst)
Arany: 50m mell, 100 m mell, 200 m mell, 200 m pillangó, 400 m vegyes
Ezüst: 50 m pillangó, 100 m pillangó, 20 m vegyes
Hudáky Zoltán (2 arany, 1 ezüst)
Arany: 100 mell, 200 m mell
Bronz: 200 m vegyes
Bódi Szabolcs (2 arany)
Arany: 200 m pillangó, 400 m vegyes
Hanász Attila (1 arany, 1 ezüst, 2 bronz)
Arany: 200 m pillangó
Ezüst: 100 m gyors
Bronz: 200 m gyors, 50 m pillangó
Hajdu Gyula (3 ezüst, 1 bronz)
Ezüst: 50 m gyors, 50 m hát, 200 m vegyes
Bronz: 50 m mell


 

