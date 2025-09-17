Debrecenben parádéztak a nyíregyházi szeniorok

Hétvégén Debrecenben rendezték a IV. Dr. Rentka László emlékversenyt, a megméretésen 43 csapat, több mint 200 versenyzője majdnem 1000 rajtot teljesített. Ebben a népes mezőnyben alaposan kitett magáért a Nyíregyházi Sportcentrumot 2 női és 5 férfi versenyzője, a nyíregyházi szeniorok 18 arany-, 10 ezüst-, mellett 9 bronzéremmel zártak.

A nyíregyházi szeniorok (balról jobbra): Cseh Imre , Cserés Miklós, Dr. Szokol Dianna, Kirjákné Gyurján Emese, Hajdu Gyula, Hudáky Zoltán fotó: magánarchívum

A korcsoportos értékelésen kívül néhány számban összetett eredményt is hirdettek (a korcsoportos világcsúcshoz viszonyított százalékos eredmény alapján), amelyben szintén jeleskedtek a nyíregyházi úszók. A 200 m-es gyorsúszás Puskás Pál emlékszámát a férfiak között Cserés Miklós nyerte, a 200 m-es mellúszás Vermes Albán emlékszámban Cseh Imre első, Cserés Miklós második helyezett lett. A hölgyeknél 200 m-es mellúszás Vermes Albán emlékszámában Dr. Szokol Dianna állhatott fel a dobogó második fokára. A legjobb vegyes úszó (ötös verseny) harmadik helyezettje a férfiak között Hajdu Gyula lett.

Egyéni mellett váltóban is nyertek érmeket

A váltóversenyszámok közül a 4*50 m vegyes úszásban (Cserés, Cseh, Hajdu, Hudáky) arany, a 4*50 m gyors úszásban (Hanász, Bódi, Hudáky, Cserés) bronzérmet szerzett a férfi csapat. Egy aranyat a 4*50 m gyorsúszás váltóban Cseh Imre is szerzett egy klubok közötti csapat részeként.

A csapat edzéseit továbbra is Kovács Rita segíti.