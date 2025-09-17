Most kezdődött, de máris sikertörténet

A nyíregyházi ökölvívók annak ellenére, hogy Kovács Richárd sérült, idén is elkényeztettek bennünket eredményeikkel. Petrimán Patrícia márciusban megnyerte az Énekes István Emlékversenyt és őt választották a torna legjobb női versenyzőjének is. Májusban a Bornemissza emlékversenyen második helyen végzett, júliusban megnyerte a korosztályos országos bajnokságot Kisvárdán. A hazai versenyek mellett a nemzetközi megméretéseken is letette a névjegyét, augusztusban a dobogó harmadik fokára állhatott a németországi Brandenburg Kupán, szeptemberben pedig megnyerte a lengyelországi Szilézia Kupát. Testvére Milán márciusban súlycsoportjában élen végzett a nagy hagyományokkal rendelkező Bocskai István Emlékversenyen, júliusban Tatabányán megvédte országos bajnoki címét, szeptemberben pedig részt vett a liverpooli ökölvívó világbajnokságon.

Nagy Lajos, Petrimán Patrícia, Petrimán Miln és Kőhalmi a Richárd az ökölvívó sajtótájékoztatón

A Nyíregyházi Sportcentrummal júliusban kötött megállapodás értelmében a Petrimán testvérek és Kovács Richárd még jobb körülmények között készülhetnek. Többek között erről is beszélt Nagy Lajos edző a szerdai sajtótájékoztatón.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán

– Pár hónapja dolgozunk együtt a sportcentrummal, minden a megállapodás szerint zajlik. A szakmai részt továbbra is én irányítom, viszont a hátterünk óriásit javult minőségileg. Orvosi ellátással, gyógytornásszal, sportpszichológussal segítik a munkánkat, amely elengedhetetlen az eredményes nemzetközi szereplésekhez – fogalmazott Nagy Lajos, aki röviden értékelte versenyzői teljesítményét – Elégedett lehetek az eddig elért eredményekkel, mindketten jelentős versenyeken vettek részt és jól szerepeltek. Talán Milán világbajnoki szereplésével kapcsolatban lehet némi hiányérzetem, mert úgy gondolom, hogy képességei alapján le kellett volna győznie kínai elenfelét. Tanulunk belőle, dolgozunk tovább.

Nincs azonban megállás, újabb versenyek következnek, amelyeken éremesélyesként lép ringbe Patrícia és Milán is. Két hét múlva Osztravában rendezik az ifjúsági Európa-bajnokságot.

Nagyon örülök, hogy visszavágtam a német lánynak a brandenburgi vereségért és megnyertem a lengyel tornát, nagy célom azonban az Európa-bajnoki érem, lehetőleg a fényesebb

– mondta Petrimán Patrícia.