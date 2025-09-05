szeptember 5., péntek

Labdarúgás

3 órája

Gyászolnak a szurkolók és a játékosok Szabolcsban: elhunyt a közkedvelt edző

Négy vármegyei csapatnál is megfordult Dzsudzsák Balázs egykori trénere, aki hatalmas űrt hagyott maga után. Trénerként a Nagyecsed, az Ibrány, a Mátészalka és a Nagyhalász csapatainál is megfordult Opre Mihály.

Munkatársunktól

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt szeretett sporttársunk, Opre Mihály. Misi bácsi szakértelmével évtizedeken keresztül segítette a DVKLSZ munkáját. Emellett elismert és sikeres labdarúgó edző volt – közölte pénteken kora délután a gyászhírt a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség a Facebook-oldalán.

Opre
Opre Mihály
Fotó: DVKLSZ

Hatalmas űrt hagy maga után Opre Mihály

Opre Mihály Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is közismert és elismert volt, hiszen trénerként megfordult a Nagyecsed, az Ibrány, a Mátészalka és a Nagyhalász csapatainál. A legtöbben onnan emlékezhetnek rá, hogy egykoron Dzsudzsák Balázs edzésmunkájáért is ő felelt, na meg, hogy ő irányította a Rákóczi SE Nagyecsed csapatát a 2015-2016-os Magyar Kupa 3. fordulójában, amikor a rekordbajnok Ferencváros látogatott a településre. 

– Nem túlzok, életem vágya vált valóra ezzel a mérkőzéssel. 

– Annak idején nagy fradista voltam, bár az érzés idővel kicsit megkopott, azért óriási várakozás van bennem. A hatvanas évek végén a Népstadionban hetvenezer néző előtt láthattam az FTC-t, nekem falusi parasztgyereknek ez egy örökké tartó, meghatározó élmény volt – nyilatkozta akkor a Kelet-Magyarországnak Opre Mihály.

Opre Mihály élete a labdarúgás körül forgott, hiszen, ahol csak tudott segített, így hatalmas űrt hagy maga után.   

 

