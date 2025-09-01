Komoly célok Nyírteleken, dobogóra vágyik a csapat

Az edző hitvallásáról, motivációiról, a mostani keretről és a szurkolók szerepéről beszélgetett Pámer Alexszel Dr. Fintor Gábor.

Komoly célok Nyírteleken

Mit érdemes tudni rólad?

– A Feleségemmel, a kislányommal és a család kedvencével, Maxszal, a francia buldoggal 2020 óta élünk Nyírteleken. Nagyon megszerettük a várost: mindenki segítőkész és barátságos, így hamar sikerült beilleszkednünk. Anyai ágon még kötődésem is van ide, hiszen nagymamám Nyírteleken született és nőtt fel. Hétéves koromban kezdtem focizni. A Nyíregyházi Spartacus színeiben játszottam egészen 22 éves koromig. Tagja voltam az akkori NB I-es felnőtt keretnek, de nagy bánatomra nem sikerült bemutatkoznom az élvonalban, így csak a tartalékbajnokságig jutottam. 23 évesen fél évig a Rakamazi NB III-as csapatban szerepeltem, majd Ibrány következett, ahol három nagyon szép évet töltöttem, és rengeteg barátot szereztem. Ezután egy-egy idényt játszottam Sényőn és Szakolyban, majd 2006-tól 2020-ig Angliában próbáltunk szerencsét a családommal. Ott is megfordultam néhány alacsonyabb osztályú csapatban.

Korábban már irányítottad a nyírteleki csapatot.

– Nem sokkal a 2020-as hazaköltözésünk után, teljesen váratlanul, egy véletlen megkeresésnek köszönhetően kerültem a csapat élére játékos-edzőként. Egy teljes szezont töltöttünk együtt a fiúkkal. Sajnos az utolsó fordulóban kikaptunk, így „csak” a második helyet sikerült megszereznünk.

Mi ösztönzött, hogy újra elvállald a nyírteleki csapat edzői posztját?

– A fentebb említett második hely azóta is mélyen bennem motoszkált, és nagyon bántott. Úgy éreztem, adnom kell magamnak és a fiúknak még egy esélyt, hátha most sikerül. Emellett hiányzott a foci és a mozgás is. Az elmúlt évben belekezdtem a triatlonba, amit nagyon megszerettem, és jelenleg is versenyre készülök. Ez azonban teljesen más mozgásforma. Titkon mindig is a foci volt az első számomra, ezt gyerekkorom óta űzöm, és a mai napig ez az, amit a legjobban szeretek.

Mi a cél a vármegyei III-ban? Milyen rövid- és hosszú távú célokat tűztél ki a csapattal?