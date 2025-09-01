szeptember 1., hétfő

Vármegyei Rivaldafény Extra

39 perce

Komoly célok Nyírteleken, dobogóra vágyik a csapat

A nyírteleki labdarúgócsapat új edzője, Pámer Alex számára nem ismeretlen a helyi közeg: korábban már játékos-edzőként is irányította a gárdát. Most ismét a kispadra ült, hogy a fiatal és tehetséges kerettel új célok felé vezesse a csapatot.

Az edző hitvallásáról, motivációiról, a mostani keretről és a szurkolók szerepéről beszélgetett Pámer Alexszel Dr. Fintor Gábor.

Pámer
Komoly célok Nyírteleken
Fotó: Nyírtelek önkormányzata

Mit érdemes tudni rólad?

– A Feleségemmel, a kislányommal és a család kedvencével, Maxszal, a francia buldoggal 2020 óta élünk Nyírteleken. Nagyon megszerettük a várost: mindenki segítőkész és barátságos, így hamar sikerült beilleszkednünk. Anyai ágon még kötődésem is van ide, hiszen nagymamám Nyírteleken született és nőtt fel. Hétéves koromban kezdtem focizni. A Nyíregyházi Spartacus színeiben játszottam egészen 22 éves koromig. Tagja voltam az akkori NB I-es felnőtt keretnek, de nagy bánatomra nem sikerült bemutatkoznom az élvonalban, így csak a tartalékbajnokságig jutottam. 23 évesen fél évig a Rakamazi NB III-as csapatban szerepeltem, majd Ibrány következett, ahol három nagyon szép évet töltöttem, és rengeteg barátot szereztem. Ezután egy-egy idényt játszottam Sényőn és Szakolyban, majd 2006-tól 2020-ig Angliában próbáltunk szerencsét a családommal. Ott is megfordultam néhány alacsonyabb osztályú csapatban.

Korábban már irányítottad a nyírteleki csapatot.

Nem sokkal a 2020-as hazaköltözésünk után, teljesen váratlanul, egy véletlen megkeresésnek köszönhetően kerültem a csapat élére játékos-edzőként. Egy teljes szezont töltöttünk együtt a fiúkkal. Sajnos az utolsó fordulóban kikaptunk, így „csak” a második helyet sikerült megszereznünk.

Mi ösztönzött, hogy újra elvállald a nyírteleki csapat edzői posztját?

A fentebb említett második hely azóta is mélyen bennem motoszkált, és nagyon bántott. Úgy éreztem, adnom kell magamnak és a fiúknak még egy esélyt, hátha most sikerül. Emellett hiányzott a foci és a mozgás is. Az elmúlt évben belekezdtem a triatlonba, amit nagyon megszerettem, és jelenleg is versenyre készülök. Ez azonban teljesen más mozgásforma. Titkon mindig is a foci volt az első számomra, ezt gyerekkorom óta űzöm, és a mai napig ez az, amit a legjobban szeretek.

Mi a cél a vármegyei III-ban? Milyen rövid- és hosszú távú célokat tűztél ki a csapattal?

– Rövid távon az elnök- és polgármester úrral együtt az első három hely valamelyikét tűztük ki célul. Hosszabb távon pedig természetesen csak az aranyérem jöhet szóba.

Mi a legfontosabb edzői hitvallásod?

– Az én edzői elhivatottságom az, hogy minden játékosnak segítsek napról napra fejlődni, nemcsak futballistaként, hanem emberként is. A győzelem természetesen fontos, de annál lényegesebb az út, amit közösen bejárunk.

Van-e kedvenc edződ itthon?

Magyarországon a jelenlegi edzők közül most hirtelen nem tudnék olyan valakit  mondani, aki igazán közel állna hozzám. A gyerekkori edzőim közül viszont rengeteget: a teljesség igénye nélkül Gáspár Lászlót, Mirgai Lászlót, Buús Györgyöt, majd a felnőtt évekből Veigli Gézát és Csoma Dezsőt mindenképpen ide sorolnám. A lista még hosszasan folytatható lenne. Tőlük rengeteget tanultam, amit most igyekszem átadni a fiatalabb generációnak.

Pámer Alex

És a világsztár edzők közül? 

A külföldiek közül Guardiola és Simeone állnak hozzám a legközelebb. Guardiola kreativitása és a játékhoz való modern, innovatív szemlélete mindig is lenyűgözött. Simeonéban pedig a szenvedélyét és küzdeni tudását csodálom, ahogy képes a csapataiból kihozni a maximumot.

Hogyan jellemeznéd a mostani nyírteleki csapatot?

A közös munkát mindössze másfél hónapja kezdtük el, így még nagyon az út elején járunk. A régi csapat gerince azonban megmaradt, és az évek során több tehetséges játékos is csatlakozott hozzájuk. Az eddigi néhány edzőmérkőzés és tréning alapján nagyon bizakodó vagyok. A csapat átlagéletkora 23 év, de vannak tapasztalt, rutinos játékosaink is, akik a fiatalokat segítik és támogatják.

Mit üzennél a nyírteleki szurkolóknak és a település sportkedvelőinek az új szezon előtt?

Elsősorban arra kérném őket, hogy minél többen jöjjenek ki a mérkőzésekre, és buzdítsák a fiúkat. Mi elsősorban őket szeretnénk kiszolgálni, hiszen a labdarúgás a szurkolókért van. Tudjuk, hogy a nézők akciókat, eredményes befejezéseket és látványos játékot szeretnének látni. A csapat erre fog törekedni, és bízunk benne, hogy sikerül minél több szurkolót visszacsábítanunk a lelátókra.

Dr. Fintor Gábor

 

