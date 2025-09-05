szeptember 5., péntek

Ökölvívás

1 órája

Petrimán Milán búcsúzott a világbajnokságon

Címkék#Csü Csin-hao#világbajnokság#Magyar Ökölvívó Szövetség#Petrimán Milán

A kínai versenyzőt az összes pontozó jobbnak látta. Így Petrimán Milán számára véget ért a torna.

Szon.hu

A liverpooli ökölvívó világbajnokság nyitónapján a 65 kilogrammos Petrimán Milán egyhangú pontozásos vereséget szenvedett a kínai Csü Csin-hao ellen, így a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője számára véget ért a torna. 

Petrimán Milán
Petrimán Milán egyhangú pontozással kapott ki fotó: Magyar Ökölvívó Szövetség /Facebook

 

