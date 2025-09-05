Ökölvívás
1 órája
Petrimán Milán búcsúzott a világbajnokságon
A kínai versenyzőt az összes pontozó jobbnak látta. Így Petrimán Milán számára véget ért a torna.
A liverpooli ökölvívó világbajnokság nyitónapján a 65 kilogrammos Petrimán Milán egyhangú pontozásos vereséget szenvedett a kínai Csü Csin-hao ellen, így a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője számára véget ért a torna.
