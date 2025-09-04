szeptember 4., csütörtök

Ökölvívás

34 perce

Világbajnokság: kínai ellenfelet kapott a nyíregyházi bunyós

Címkék#Csu Csian-hao#világbajnokság#ökölvívás#Petrimán Milán

Sorsoltak a liverpooli ökölvívó világbajnokságon. Petrimán Milán kínai ellenfelet kapott.

Szon.hu

A szerda esti sorsolással megkezdődött a liverpooli ökölvívó világbajnokság, amelyen tizenhat magyar ökölvívó, köztük Petrimán Milán képviseli hazánkat. Nagy Lajos tanítványa a 65 kg-osok közt húz kesztyűt, súlycsoportjában negyven induló nevezett. Milán csütörtökön a 32 közé jutásért a kínai Csu Csian-hao ellen lép szorítóba.

Petrimán Milán
Petrimán Milán kínai ellenfelet kapott

