Az aranyért bokszolhat Petrimán Patícia

Mint arról beszámoltunk, tizenegy utánpótláskorú versenyző részvételével hétfőn rajtolt a lengyelországi Gliwicében a Szilézia Kupa. A megméretésen az U19-esek között 51kg-os súlycsoportban Petrimán Patrícia képviseli hazánkat. A Nyíregyházi Sportcentrum öklözője miután a négy közé jutásért legyőzte lengyel ellenfelét, a csütörtöki elődöntőben ismét egy hazai versenyző várt rá. Nagy Lajos tanítványa megállíthatatlan volt, virtuóz bunyóval fölényes győzelmet aratott. A pénteki döntőben a német Rivora Rifaterra-Josefin. Patinak van miért visszavágnia, hiszen tőle a közelmúltban vereséget szenvedett Brandeburgban.

Petrimán Patrícia az aranyéremért bunyózhat

